Consultá el horóscopo chino del lunes 30 de marzo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Dinamismo enfocado. Gastás tu energía en lo que sí importa. Números de la Suerte: 5, 19, 32.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción ordenada. Sabés qué heridas ya están sanando. Números de la Suerte: 6, 17, 24.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Versatilidad lúcida. Reorganizar planes de abril te entusiasma. Números de la Suerte: 9, 21, 33.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden concluido. Cerrás pendientes con sensación de tarea cumplida. Números de la Suerte: 10, 22, 34.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Justicia interna. Te prometés tratarte mejor en la próxima etapa. Números de la Suerte: 11, 23, 36.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar agradecido. Agradecés lo bueno y lo aprendido de lo difícil. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Mente clara. Hacés balance de lo que funcionó este mes. Números de la Suerte: 2, 11, 25.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad consolidada. Ves frutos concretos de tu esfuerzo. Números de la Suerte: 3, 18, 31.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Coraje de cierre. Decidís terminar algo que ya cumplió su ciclo. Números de la Suerte: 1, 9, 27.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Suavidad conclusiva. Pedís perdón o perdonás y soltás peso. Números de la Suerte: 4, 15, 30.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo maduro. Te ves más fuerte y más real que al inicio de marzo. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición profunda. Captás el sentido de lo vivido. Números de la Suerte: 7, 16, 29.
comentar