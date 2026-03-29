YPF: el Gobierno destacó los lazos con Estados Unidos tras el fallo favorable

Finalmente, Amerio valoró el impacto positivo de la resolución en la economía argentina y para YPF, señalando que el juicio había dificultado la inserción internacional del país y la llegada de inversiones. “Todo el ecosistema mundial y cuestiones como generar seguridad jurídica, préstamos y confianza estaban absolutamente en caída”, opinió.

Y resumió: "Esto va a posibilitar que sigan viniendo las inversiones, que la Argentina gane la confianza del mundo y que las empresas quieran invertir. Esto genera un círculo virtuoso para la economía argentina".

2dfadf14-713a-4c03-909e-4882835029f2 Sebastián Amerio, Procurador del Tesoro de la Nación.

El kirchnerismo reivindicó la soberanía de YPF

El diputado nacional Máximo Kirchner presentó en las últimas horas un proyecto en el Congreso con el objetivo de reafirmar que la expropiación de YPF en 2012 constituyó la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera de nuestra República Argentina”. La iniciativa parlamentaria buscó expresar el beneplácito por el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revocó la sentencia de primera instancia y validó la postura del Estado argentino.

En sus fundamentos, el legislador sostuvo que el pronunciamiento judicial representó la victoria definitiva de la legalidad nacional por sobre la especulación financiera, al asegurar que la decisión “puso freno a una extorsión financiera que pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos/as por un monto superior a los 16.100 millones de dólares”.

Dentro de los argumentos esgrimidos en la presentación, Máximo Kirchner detalló que la defensa argentina logró demostrar que el estatuto de una sociedad privada no podía prevalecer sobre la Constitución Nacional ni sobre el ordenamiento jurídico del país.