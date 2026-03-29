YPF: el Gobierno destacó los lazos con Estados Unidos tras el fallo favorable

Lo hizo a través del Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Valoró la estrategia jurídica y diplomática en conjunto. "Esto va a posibilitar que sigan viniendo las inversiones y la Argentina gane la confianza del mundo", dijo.
El Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, destacó este domingo que el apoyo formal de Estados Unidos fue clave para que la Argentina revirtiera el fallo judicial sobre la nacionalización de YPF, lo que evitó un pago de 16.000 millones de dólares. Explicó que la estrategia diplomática y jurídica conjunta, que incluyó presentaciones de "amicus curiae" por parte de EE.UU. y otros países ante la Cámara de Apelaciones, resultó fundamental.
En declaraciones radiales, Amerio señaló que la coordinación entre la Procuración, Legal y Técnica, Cancillería y la Embajada argentina en Washington, bajo la dirección de Javier Milei, construyó una postura sólida y obtuvo el respaldo internacional necesario. Detalló que EE.UU. presentó informes formales como "amigo del tribunal", apoyando la postura argentina en la causa por la nacionalización de la petrolera en 2012.
"Formalmente, Estados Unidos nos apoyó varias veces en el expediente. Y eso sí pesa", afirmó el funcionario, atribuyendo este respaldo a la intensa tarea diplomática.
Sobre posibles apelaciones a la Corte Suprema norteamericana o al CIADI, Amerio consideró que las chances de éxito son muy bajas, estimando que si antes había un 10% de posibilidades, ahora son menos del 5%. Sin embargo, advirtió que mientras existan recursos, no se puede descartar un giro adverso.
Finalmente, Amerio valoró el impacto positivo de la resolución en la economía argentina y para YPF, señalando que el juicio había dificultado la inserción internacional del país y la llegada de inversiones. “Todo el ecosistema mundial y cuestiones como generar seguridad jurídica, préstamos y confianza estaban absolutamente en caída”, opinió.
Y resumió: "Esto va a posibilitar que sigan viniendo las inversiones, que la Argentina gane la confianza del mundo y que las empresas quieran invertir. Esto genera un círculo virtuoso para la economía argentina".
El diputado nacional Máximo Kirchner presentó en las últimas horas un proyecto en el Congreso con el objetivo de reafirmar que la expropiación de YPF en 2012 constituyó la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera de nuestra República Argentina”. La iniciativa parlamentaria buscó expresar el beneplácito por el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revocó la sentencia de primera instancia y validó la postura del Estado argentino.
En sus fundamentos, el legislador sostuvo que el pronunciamiento judicial representó la victoria definitiva de la legalidad nacional por sobre la especulación financiera, al asegurar que la decisión “puso freno a una extorsión financiera que pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos/as por un monto superior a los 16.100 millones de dólares”.
Dentro de los argumentos esgrimidos en la presentación, Máximo Kirchner detalló que la defensa argentina logró demostrar que el estatuto de una sociedad privada no podía prevalecer sobre la Constitución Nacional ni sobre el ordenamiento jurídico del país.