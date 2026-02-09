Consultá el horóscopo del martes 10 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): La energía sube y te impulsa a hacer cambios. Evitá discutir por detalles menores. Números: 2, 7, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Día ideal para conectar con lo sensorial. Cocinar, oler, tocar, disfrutar el cuerpo te centra. Números: 4, 11, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Charla importante que pone blanco sobre negro. Decir la verdad con tacto evita drama. Números: 6, 10, 29.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La familia puede demandar algo, pero también darte refugio. Buscá un punto medio. Números: 3, 18, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Situación que te pide protagonismo. Si te animás a ir al frente, el resultado puede sorprenderte. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ordenar tu agenda y rutinas es clave. Quitar actividades que ya no tienen sentido te aligera. Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Vínculos y acuerdos entran en revisión. Podés renegociar términos de manera armoniosa. Números: 8, 14, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Lo que ocultabas, hasta de vos mismo, se hace evidente. La sinceridad interna es el primer paso de cambio. Números: 9, 12, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Te inspira la idea de algo grande a futuro. Hoy es buen día para escribirlo y darle forma. Números: 7, 13, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Trabajo y responsabilidades en primer plano. Administrar tu energía es tan importante como cumplir. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu creatividad se mezcla con rebeldía sana. Encontrás maneras nuevas de hacer lo de siempre. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Conexión especial con el inconsciente: sueños, señales, intuiciones. Prestar atención puede darte respuestas. Números: 4, 17, 36.
