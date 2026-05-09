Consulta el horóscopo chino del domingo 10 de mayo

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 El movimiento te abre oportunidades. La acción destraba lo pendiente. Evitar la quietud es clave. Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La sensibilidad te conecta con los demás. Comprendés mejor tu entorno. Hoy tu empatía suma. Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio te permite resolver con rapidez. La creatividad aplicada te da ventaja. Hoy destacás por tus ideas. Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te da claridad. Hoy organizar es avanzar. Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad se fortalece con acciones concretas. Hoy sostenés lo importante. Actuar con coherencia te beneficia. Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional se vuelve prioridad. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio. Bajar el ritmo te beneficia. Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para cerrar pendientes y ordenar ideas. Definir prioridades te permite avanzar con claridad. La organización te beneficia. Números de la Suerte: 1, 18, 30
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La constancia sigue marcando el rumbo. Lo sostenido empieza a consolidarse. Mantener tu ritmo es clave. Números de la Suerte: 2, 20, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía te impulsa a actuar con determinación. Canalizarla con estrategia mejora resultados. Evitar impulsividad te favorece. Números de la Suerte: 3, 21, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía emocional te permite mantener estabilidad. Evitar conflictos innecesarios mejora tu día. La calma es tu aliada. Números de la Suerte: 4, 22, 33
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia genera impacto positivo. Hoy podés liderar con naturalidad. La confianza te posiciona mejor. Números de la Suerte: 5, 23, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te permite anticiparte. Escuchar tu percepción mejora tus decisiones. La observación te da ventaja. Números de la Suerte: 6, 24, 35
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