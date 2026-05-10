Consulta el horóscopo chino del lunes 11 de mayo

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.
Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 El movimiento te devuelve claridad mental. La acción destraba lo que parecía detenido. Evitar la quietud es fundamental. Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La sensibilidad te conecta con tu entorno de manera profunda. Comprendés mejor a quienes te rodean. Hoy tu empatía suma. Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28Tu ingenio se activa frente a lo inesperado. Encontrás soluciones prácticas con rapidez. La creatividad aplicada te beneficia. Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te permite avanzar con mayor claridad. Hoy organizar es clave. Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad se demuestra en acciones concretas. Elegís sostener lo importante sin dudar. Esto fortalece vínculos genuinos. Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional toma protagonismo. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio general. Priorizarte hoy es necesario. Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para reorganizar tu energía y enfocarte en lo verdaderamente importante. Algo que parecía urgente pierde peso cuando analizás con mayor claridad. Tomar decisiones con calma te permite avanzar con mayor seguridad. Números de la Suerte: 1, 17, 29
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La constancia vuelve a marcar tu ritmo y te permite avanzar con estabilidad. No es momento de cambios bruscos sino de sostener lo que ya empezaste. Lo que hagas hoy se consolida con bases firmes. Números de la Suerte: 2, 19, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Sentís una necesidad fuerte de acción y movimiento. La clave está en canalizar esa energía hacia objetivos concretos. Evitar impulsividad mejora tus resultados. Números de la Suerte: 3, 20, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía emocional te permite pensar con mayor claridad. Elegir bien dónde involucrarte evita desgaste innecesario. Hoy la calma es tu mejor aliada. Números de la Suerte: 4, 21, 33
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia genera impacto positivo en tu entorno. Es un buen momento para tomar iniciativa en algo importante. La confianza te posiciona mejor. Números de la Suerte: 5, 22, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te permite anticiparte a situaciones complejas. Escuchar tu percepción te ayuda a decidir mejor. Hoy la observación es clave. Números de la Suerte: 6, 23, 35
comentar