Consulta el horóscopo chino del lunes 11 de mayo

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te permite avanzar con mayor claridad. Hoy organizar es clave. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad se demuestra en acciones concretas. Elegís sostener lo importante sin dudar. Esto fortalece vínculos genuinos. Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional toma protagonismo. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio general. Priorizarte hoy es necesario. Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para reorganizar tu energía y enfocarte en lo verdaderamente importante. Algo que parecía urgente pierde peso cuando analizás con mayor claridad. Tomar decisiones con calma te permite avanzar con mayor seguridad. Números de la Suerte: 1, 17, 29

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La constancia vuelve a marcar tu ritmo y te permite avanzar con estabilidad. No es momento de cambios bruscos sino de sostener lo que ya empezaste. Lo que hagas hoy se consolida con bases firmes. Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Sentís una necesidad fuerte de acción y movimiento. La clave está en canalizar esa energía hacia objetivos concretos. Evitar impulsividad mejora tus resultados. Números de la Suerte: 3, 20, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía emocional te permite pensar con mayor claridad. Elegir bien dónde involucrarte evita desgaste innecesario. Hoy la calma es tu mejor aliada. Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia genera impacto positivo en tu entorno. Es un buen momento para tomar iniciativa en algo importante. La confianza te posiciona mejor. Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te permite anticiparte a situaciones complejas. Escuchar tu percepción te ayuda a decidir mejor. Hoy la observación es clave. Números de la Suerte: 6, 23, 35