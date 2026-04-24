Consulta el horóscopo chino del sábado 25 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/16 El movimiento te conecta con nuevas oportunidades. Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/0317 La empatía te acerca a otros. Hoy podés generar un impacto positivo real. Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 Tu ingenio te permite resolver con eficacia. Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 La organización te da ventaja competitiva. Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 La lealtad se demuestra en acciones concretas. Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El bienestar se construye desde lo simple. Hoy lo entendés claramente. Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy es un día para cerrar ciclos pendientes. Lo que definís ahora te libera para avanzar con más claridad. Números de la Suerte: 1, 18, 30
BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 La constancia se traduce en resultados concretos. Lo sostenido empieza a tomar forma. Números de la Suerte: 2, 20, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 La acción es clave, pero con dirección. No se trata de hacer más, sino mejor. Números de la Suerte: 3, 21, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 La calma te permite ver con claridad. No todo requiere reacción. Números de la Suerte: 4, 22, 33
DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Tu energía te posiciona en un lugar de liderazgo. Usarla bien es la diferencia. Números de la Suerte: 5, 23, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 La intuición vuelve a ser tu mejor herramienta. Escucharla evita errores. Números de la Suerte: 6, 24, 35
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