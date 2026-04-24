Consulta el horóscopo chino del sábado 25 de abril

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 La organización te da ventaja competitiva. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 La lealtad se demuestra en acciones concretas. Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El bienestar se construye desde lo simple. Hoy lo entendés claramente. Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy es un día para cerrar ciclos pendientes. Lo que definís ahora te libera para avanzar con más claridad. Números de la Suerte: 1, 18, 30

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 La constancia se traduce en resultados concretos. Lo sostenido empieza a tomar forma. Números de la Suerte: 2, 20, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 La acción es clave, pero con dirección. No se trata de hacer más, sino mejor. Números de la Suerte: 3, 21, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 La calma te permite ver con claridad. No todo requiere reacción. Números de la Suerte: 4, 22, 33

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Tu energía te posiciona en un lugar de liderazgo. Usarla bien es la diferencia. Números de la Suerte: 5, 23, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 La intuición vuelve a ser tu mejor herramienta. Escucharla evita errores. Números de la Suerte: 6, 24, 35