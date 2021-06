Todos aprecian lo que tienes que aportar. Sin embargo, no has podido darte crédito por todo lo que has logrado.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10

Hay un impulso extra de energía detrás de tus emociones. Encontrarás que esto podría llevar a algún tipo de transformación en lo más profundo.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

Tienes una fuerte necesidad de ser amado, pero primero debes amarte a ti mismo. Tu familia y tus amigos te apoyarán, pero primero debes mantenerte a ti mismo.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

No te preocupes si las cosas no van de acuerdo a tus planes. De hecho, la mejor ruta a tomar es la que ni siquiera fue planeada. Haz algo que nunca has hecho antes.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Hay días en que deberías tomar todo con un grano de sal. Hoy puede darse cuenta de lo importante que es obtener el aprecio y el respeto de cierta persona. No vale la pena preocuparse por eso.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

El mundo probablemente no va a girar alrededor de ti hoy, así que acostúmbrate.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

A tu lado artístico le gusta mezclarse con personas que no tienen sombra. Las llamas excéntricas, te hará bien.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Hoy usa tu increíble pasión para nutrir a los demás. Piense menos en sí mismo y más en las personas que lo rodean., especialmente en su familia.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Deja que tu naturaleza amante de la diversión salga a jugar hoy. A medida que avanza el día, es probable que las nubes se muevan hacia adentro.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Trata de no ser extravagante hoy. Estás mucho mejor acostado bajo. Enfócate en ti y en lo que necesitas hacer.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Tu energía y energía deben finalmente regresar después de un par de días de sentirte ligeramente mal.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Tu mayor cualidad es la generosidad. Tu naturaleza no es dar a los demás para recuperar algo, sino por el placer de dar.