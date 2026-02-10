Consultá el horóscopo del miércoles 11 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Te toca bajar un cambio y revisar estrategias. Ir siempre a pura fuerza no es sostenible. Números: 3, 8, 22.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás estabilidad en lo afectivo. Demostrar con hechos vale más que mil palabras hoy. Números: 2, 15, 30.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mucho movimiento mental. Elegí mejor tus conversaciones para no terminar agotado. Números: 6, 11, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Un recuerdo movilizante aparece, pero con menos dolor que antes. Ves cuánto creciste. Números: 3, 16, 29.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu imagen se ve favorecida. Buena jornada para entrevistas, reuniones o exposiciones. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día de ajustes finos en trabajo, hábitos y organización. Tu prolijidad se nota. Números: 5, 14, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Las relaciones te muestran un espejo. Lo que te molesta afuera puede ser pista de algo interno. Números: 8, 13, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís un cambio de ciclo. No es el día del gran salto, pero sí de la toma de conciencia. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Tenés necesidad de expansión. Leer, aprender o planear algo grande te alimenta el alma. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): El esfuerzo continuo empieza a sentirse en el cuerpo. Poné límites al trabajo para no quemarte. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tus ideas pueden mejorar un sistema viejo. Proponer cambios hoy puede ser muy efectivo. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad elevada, pero también capacidad de empatía enorme. Cuidá de no sobrecargarte con problemas ajenos. Números: 4, 17, 35.
