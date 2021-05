Trata de tener una perspectiva positiva y optimista hoy. Adopta una actitud de gratitud y observa la belleza de todo lo que te rodea. Este es un día para apreciar lo que tienes.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10

Algunos sueños intensos podrían visitarte esta noche. Mantén un cuaderno y un visualizar todos los detalles.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

La gente tiende a mostrarse muy emocional cuando se trata de la apariencia que desean proyectar hoy. así que ten cuidado al paso.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

Es hora de implementar los planes que promovió como resultado de procesos internos en los últimos días. Salta en el asiento del conductor y toma el control.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Tiendes a seguir tu corazón por naturaleza, por lo que no siempre te desvías por ser lógico u objetivo.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Una pequeña suma de dinero podría llegar hoy. Podría ser que alguien te pague lo que le debe.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

El romance y el matrimonio están muy presentes en tu mente. Un encuentro especial con un posible compañero de amor podría hacer que sueñes con la felicidad plena.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Probablemente estés perfectamente en sintonía con el día que viene. Por supuesto, hay días en que es tentador huir de la realidad del momento y sus dificultades.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Alcanza la olla de oro al final del arco iris. Está más cerca de lo que piensas. De hecho, sus sueños están completamente a su alcance y existen enormes fuerzas en el trabajo que to ayudan a alcanzar tus metas.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Siéntete libre de hablar hoy. Tal vez nadie haya escuchado tu punto de vista en un tiempo. Probablemente es importante para ellos escucharlo. El hecho de que la gente no pida tu opinión no significa que no sea válida.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Puede que te encuentres un poco desenfocado y confundido sobre qué camino tomar. La mirada desconcertada en tu cara no está ayudando a nadie más a descubrir cómo ayudarte.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Saca tu cabeza de las nubes. Descubrirás que los detalles sutiles a los que no atendiste anteriormente ahora están regresando para atormentarte.