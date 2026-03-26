Adorni no pagó: lo confirmó el piloto que lo trajo de Punta del Este

El piloto Agustín Issin, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py como testigo, y contradijo la versión del Jefe de Gabinete.
Agustín Issin Hansen, el piloto al que le facturaron el vuelo privado en el que Manuel Adorni viajó desde Punta del Este a Buenos Aires, declaró como testigo en los tribunales federales de Comodoro Py durante casi cuatro horas, aportó documentación y dijo que el vuelo del funcionario y su familia lo pagó Marcelo Grandio, el periodista amigo del jefe de Gabinete y que tiene contratos en la TV Pública.
El piloto de 46 años, en calidad de broker, le compró a la empresa Alpha Centauri un paquete de 10 viajes por U$s 42.250. y uno de esos vuelos, en el que viajaron Adorni y su familia, fue vendido a Grandio, informaron fuentes judiciales.
“Me presenté con todo lo necesario para poder brindar mayor aclaración a los hechos en cuestión”, dijo Issin a los periodistas que lo esperaban afuera de los tribunales y agregó que “fueron muchas preguntas”, las que debió contestar.
El piloto, que pidió declarar como testigo en la causa, sostuvo que el vuelo de ida lo pagó el periodista Grandío y fue facturado a su productora, Imhouse, directamente desde la operadora del vuelo (Alpha Centauri).
Mientras que el viaje de vuelta a Buenos Aires, fue pagado por su empresa (Jag Executive Aviation) y que luego fue vendido a Grandío por 3.000 dólares. El pago del pasaje lo hizo en efectivo una persona que mandó Grandio, llamada “Horacio”, afirmó.
Issin explicó que se demoró en la facturar el viaje debido a que se encontraba fuera del país y que recién la hizo al regresar, el 9 de marzo.
Respecto del precio, explicó que se trató de un tramo “vacío”, que suele venderse a un costo menor. Sobre los 4.800 dólares originales del costo del pasaje se aplicó una quita de 1.800 dólares, agregó.
La Justicia busca determinar si el pago de Grandio respondió a dádivas o intercambio de favores por su trabajo en la TV Pública, de donde de todos modos se desvinculó.
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