Adorni no pagó: lo confirmó el piloto que lo trajo de Punta del Este

El piloto, que pidió declarar como testigo en la causa, sostuvo que el vuelo de ida lo pagó el periodista Grandío y fue facturado a su productora, Imhouse, directamente desde la operadora del vuelo (Alpha Centauri).

Mientras que el viaje de vuelta a Buenos Aires, fue pagado por su empresa (Jag Executive Aviation) y que luego fue vendido a Grandío por 3.000 dólares. El pago del pasaje lo hizo en efectivo una persona que mandó Grandio, llamada “Horacio”, afirmó.

Issin explicó que se demoró en la facturar el viaje debido a que se encontraba fuera del país y que recién la hizo al regresar, el 9 de marzo.

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Respecto del precio, explicó que se trató de un tramo “vacío”, que suele venderse a un costo menor. Sobre los 4.800 dólares originales del costo del pasaje se aplicó una quita de 1.800 dólares, agregó.

La Justicia busca determinar si el pago de Grandio respondió a dádivas o intercambio de favores por su trabajo en la TV Pública, de donde de todos modos se desvinculó.