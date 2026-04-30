Consultá el horóscopo chino el viernes 1º de mayo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Dinamismo. Hacer tareas pendientes te libera energía. Números de la Suerte: 5, 19, 33.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción receptiva. Estás atento a lo que sienten los otros. Números de la Suerte: 6, 18, 25.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Astucia alegre. Usás el humor para bajar tensiones sin negar la realidad. Números de la Suerte: 9, 21, 34.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden perfeccionista. Terminás algo que venías puliendo. Números de la Suerte: 10, 22, 36.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad honesta. Elegís con quién sí y con quién no compartir tus cosas. Números de la Suerte: 11, 23, 27.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer sin culpa. Dedicás tiempo a lo que de verdad disfrutás. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día rápido, muchos estímulos. Priorizar te salva del agotamiento. Números de la Suerte: 3, 10, 24.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Firmeza sin rigidez. Aceptás cambios sin perder tu esencia. Números de la Suerte: 2, 17, 30.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso franco. Sacás un tema incómodo a la luz para resolverlo. Números de la Suerte: 1, 8, 29.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima de cuidado. Te rodeás de gente que suma, no que resta. Números de la Suerte: 4, 15, 31.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Presencia fuerte. Lo que decidís hoy tiene impacto. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Mirada aguda. Notás inconsistencias y te alejás a tiempo. Números de la Suerte: 7, 16, 32.
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