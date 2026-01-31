Consultá el horóscopo chino del domingo 1 de febrero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición fina. Un detalle que otros ignoran te marca el camino. Números de la Suerte: 7, 16, 29.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Energía en movimiento. Un cambio de rutina te recarga por completo. Números de la Suerte: 5, 20, 31.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad creativa. Un toque estético transforma tu día. Números de la Suerte: 6, 15, 24.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio rápido. Hoy encontrás atajos inteligentes a tareas pesadas. Números de la Suerte: 9, 22, 33.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden y precisión. Poner todo en su lugar te da paz mental. Números de la Suerte: 10, 18, 34.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad reforzada. Un vínculo sincero te demuestra su valor. Números de la Suerte: 12, 23, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer simple. Un pequeño gusto personal mejora tu ánimo. Números de la Suerte: 5, 17, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día mentalmente ágil. Una idea práctica puede resolver un problema viejo. Números de la Suerte: 3, 18, 27.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Paciencia firme. Hoy avanzás lento pero a paso seguro. Números de la Suerte: 2, 14, 32.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso decidido. Es momento de hacer eso que venías postergando. Números de la Suerte: 1, 19, 28.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Suavidad emocional. Una conversación calma aclara un malentendido. Números de la Suerte: 4, 11, 30.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Magnetismo fuerte. Tu presencia abre puertas sin que lo fuerces. Números de la Suerte: 8, 21, 35.