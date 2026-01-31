Consultá el horóscopo chino del domingo 1 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición fina. Un detalle que otros ignoran te marca el camino. Números de la Suerte: 7, 16, 29.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Energía en movimiento. Un cambio de rutina te recarga por completo. Números de la Suerte: 5, 20, 31.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad creativa. Un toque estético transforma tu día. Números de la Suerte: 6, 15, 24.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio rápido. Hoy encontrás atajos inteligentes a tareas pesadas. Números de la Suerte: 9, 22, 33.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden y precisión. Poner todo en su lugar te da paz mental. Números de la Suerte: 10, 18, 34.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad reforzada. Un vínculo sincero te demuestra su valor. Números de la Suerte: 12, 23, 36.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer simple. Un pequeño gusto personal mejora tu ánimo. Números de la Suerte: 5, 17, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día mentalmente ágil. Una idea práctica puede resolver un problema viejo. Números de la Suerte: 3, 18, 27.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Paciencia firme. Hoy avanzás lento pero a paso seguro. Números de la Suerte: 2, 14, 32.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso decidido. Es momento de hacer eso que venías postergando. Números de la Suerte: 1, 19, 28.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Suavidad emocional. Una conversación calma aclara un malentendido. Números de la Suerte: 4, 11, 30.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Magnetismo fuerte. Tu presencia abre puertas sin que lo fuerces. Números de la Suerte: 8, 21, 35.
comentar