Consultá el horóscopo del jueves 12 de febrero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Te sentís listo para redefinir un objetivo. Ajustar dirección no es fracaso, es inteligencia. Números: 2, 7, 24.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): El cuerpo y la materia son protagonistas: dinero, comida, descanso. Buen día para ordenar finanzas. Números: 4, 11, 28.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Conversaciones que giran y giran. Llevar el tema al punto concreto ahorra energía. Números: 6, 10, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Tomás consciencia de una necesidad emocional propia. Atenderla es prioridad, no capricho. Números: 3, 15, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu capacidad de inspirar se luce. Un comentario tuyo motiva a otra persona más de lo que creés. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Te ocupás de temas de salud, orden o trabajo. Un pequeño ajuste mejora tu productividad. Números: 5, 16, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos hoy pueden ser fuente de disfrute y cooperación. Compartir algo lindo equilibra tensiones. Números: 8, 14, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Algo que estaba oculto se ve más claro. Podés tomar postura con mayor seguridad. Números: 9, 12, 33.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de hacer planes a futuro. Soñar alto y después bajar los pasos concretos. Números: 7, 13, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Día para decisiones serias, pero justas contigo. Decir que no a tiempo evita sobrecarga. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu lado visionario tiene buenas ideas. Compartirlas con la gente adecuada puede abrir puertas. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Intuición fina sobre el ambiente emocional. Cuidar tus límites te mantiene centrado. Números: 4, 17, 36.