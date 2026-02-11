Consultá el horóscopo del jueves 12 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Te sentís listo para redefinir un objetivo. Ajustar dirección no es fracaso, es inteligencia. Números: 2, 7, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): El cuerpo y la materia son protagonistas: dinero, comida, descanso. Buen día para ordenar finanzas. Números: 4, 11, 28.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Conversaciones que giran y giran. Llevar el tema al punto concreto ahorra energía. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Tomás consciencia de una necesidad emocional propia. Atenderla es prioridad, no capricho. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu capacidad de inspirar se luce. Un comentario tuyo motiva a otra persona más de lo que creés. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Te ocupás de temas de salud, orden o trabajo. Un pequeño ajuste mejora tu productividad. Números: 5, 16, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos hoy pueden ser fuente de disfrute y cooperación. Compartir algo lindo equilibra tensiones. Números: 8, 14, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Algo que estaba oculto se ve más claro. Podés tomar postura con mayor seguridad. Números: 9, 12, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de hacer planes a futuro. Soñar alto y después bajar los pasos concretos. Números: 7, 13, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Día para decisiones serias, pero justas contigo. Decir que no a tiempo evita sobrecarga. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu lado visionario tiene buenas ideas. Compartirlas con la gente adecuada puede abrir puertas. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Intuición fina sobre el ambiente emocional. Cuidar tus límites te mantiene centrado. Números: 4, 17, 36.
comentar