Consultá el horóscopo del domingo 4 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): La impaciencia se puede transformar en productividad. Canalizá la adrenalina en algo concreto. Números: 2, 9, 25.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás rodearte de cosas y gente que te den calma. Lo simple hoy es lo más valioso. Números: 4, 11, 27.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Se activa tu vida social, incluso virtual. Una charla inesperada puede traer propuesta interesante. Números: 6, 13, 29.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Tema familia o pasado reaparece para ser entendido de otra manera. Tu mirada es más adulta. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Hoy tu presencia puede mediar un conflicto. Tu seguridad contagia calma a otros. Números: 1, 10, 31.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para tareas que requieran foco y detalle. Tu concentración es un recurso valioso. Números: 5, 16, 33.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Buscás armonizar, pero sin ceder todo. Aprender a decir “hasta acá” es parte del equilibrio. Números: 8, 14, 28.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Emociones intensas, pero con capacidad de transformarlas. Podés convertir enojo en claridad. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Te dan ganas de proyectar más allá de lo inmediato. Un objetivo grande empieza a tomar forma. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Se reconoce tu constancia. Una señal externa confirma que el esfuerzo vale la pena. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día creativo y diferente. Probar un camino poco habitual te trae buenos resultados. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad profunda, ideal para arte, escritura o conexión espiritual. Ponelo en algo concreto. Números: 4, 17, 36.
