Consultá el horóscopo del domingo 7 de diciembre

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): La suerte te invita a tomar decisiones rápidas. No dudes en actuar cuando sea necesario. Números de la Suerte: 7, 16, 25
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hoy la fortuna está en la gestión de tus bienes materiales. Protege lo que tienes y planifica tu futuro financiero. Números de la Suerte: 8, 17, 26
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día propicio para la escritura o el estudio. La comunicación es tu punto fuerte, úsala para tu beneficio. Números de la Suerte: 9, 18, 27
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte se manifiesta en la conexión con tus raíces. Recuerda de dónde vienes y honra tu pasado. Números de la Suerte: 1, 10, 19
LEO (Julio 23-Agosto 22): La fortuna te sonríe en el reconocimiento público. Tus talentos serán visibles y apreciados por muchos. Números de la Suerte: 2, 11, 20
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La fortuna astral se enfoca en la perfección de tus habilidades. Dedica tiempo a la práctica y al aprendizaje. Números de la Suerte: 3, 12, 21
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en el balance de tus finanzas compartidas. Claridad y equidad en los números. Números de la Suerte: 4, 13, 22
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna te anima a expresar tus emociones más profundas. La autenticidad trae consigo buena suerte. Números de la Suerte: 5, 14, 23
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La suerte te favorece en la planificación de un viaje largo o una aventura emocionante. Números de la Suerte: 6, 15, 24
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral se presenta en la construcción de relaciones sólidas y de confianza. Números de la Suerte: 7, 16, 25
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de soluciones innovadoras. Piensa fuera de la caja para atraer la fortuna. Números de la Suerte: 8, 17, 26
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte te guía hacia la compasión y la ayuda a los más necesitados. Tu altruismo será recompensado. Números de la Suerte: 9, 18, 27
