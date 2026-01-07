Consultá el horóscopo del jueves 8 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): El día te empuja a la acción. Buen momento para comenzar algo que venías postergando. Números: 2, 14, 27

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás estabilidad. Apegate a rutinas conocidas que te dan paz interior. Números: 4, 18, 33

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Conversaciones con impacto. Hoy una charla casual puede abrirte una puerta grande. Números: 6, 12, 30

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Flujo emocional suave. Te llega un apoyo afectivo importante. Números: 5, 19, 26

LEO (Julio 23-Agosto 22): Energía brillante. Llamás la atención sin buscarlo. Momento ideal para mostrar talento. Números: 1, 17, 34

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Tareas prácticas avanzan con facilidad. Día eficiente y productivo. Números: 8, 11, 28

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Buscás armonía y la encontrás. Un encuentro social te recarga energías. Números: 2, 15, 29

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Revelación profunda. Algo que intuías se confirma. Números: 9, 23, 36

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Optimismo en alza. Noticias favorables llegan desde lejos. Números: 7, 14, 31

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Avance concreto en tus metas. Excelente día para compromisos. Números: 10, 22, 25

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Ideas frescas te iluminan. Excelente para proyectos originales. Números: 16, 24, 35

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Intuición dulce y suave. Una señal te guía claramente. Números: 13, 20, 37