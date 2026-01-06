Consultá el horóscopo del miércoles 7 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): La energía se acelera. Evitá impulsos bruscos y enfocá tu fuego en metas claras. Números: 3, 15, 28

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás paz y la encontrás en lo simple. Una charla suave te libera. Números: 5, 11, 30

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día ideal para escribir, comunicar o negociar. Tu palabra tiene poder. Números: 1, 13, 26

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emociones equilibradas. Momento perfecto para cuidar tu hogar o tus vínculos. Números: 8, 19, 33

LEO (Julio 23-Agosto 22): Oportunidades para destacarte. Tu carisma atrae admiración hoy. Números: 2, 17, 34

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ordenás mentalmente algo que te preocupaba. Claridad total. Números: 7, 14, 29

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): El día trae armonía en relaciones. Recibís un gesto agradable. Números: 6, 20, 31

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición poderosa. Descubrís una verdad que te beneficia. Números: 9, 21, 35

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Energía de expansión. Hoy pensás en grande y acertás. Números: 4, 23, 36

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Resultados concretos. Tus esfuerzos rinden frutos visibles. Números: 10, 22, 28

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Ideas revolucionarias. Algo nuevo querés crear y el día te acompaña. Números: 12, 24, 32

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad equilibrada. Recibís una señal emocional clara. Números: 16, 25, 38