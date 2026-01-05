Consultá el horóscopo del martes 6 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy sentís un impulso renovado para resolver asuntos pendientes. Lo que parecía trabado comienza a fluir con rapidez. Números: 1, 14, 29
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás bajar un cambio y reconectar con tu estabilidad. Tomate un momento para ordenar lo emocional. Números: 4, 18, 32
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Noticias inesperadas te sorprenden, pero te favorecen. Conversaciones claves te abren oportunidades. Números: 6, 20, 30
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Energía interna en movimiento. Hoy tu intuición te guía hacia decisiones acertadas. Números: 7, 13, 25
LEO (Julio 23-Agosto 22): Brillás naturalmente y atraés nuevos contactos. Excelente día para iniciar proyectos visibles. Números: 3, 19, 33
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Tu mente está afilada. Podés resolver rápido temas laborales o administrativos. Números: 5, 11, 27
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La armonía social se destaca. Te llega un gesto amable o un mensaje que esperabas. Números: 2, 12, 26
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Transformación activa. Algo se ordena internamente y te da claridad. Números: 9, 21, 34
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Buen día para planear viajes, estudios o expansiones. La visión grande se activa. Números: 8, 17, 28
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Determinación firme. Cantidad de cosas que resolvés hoy te sorprenden. Números: 10, 23, 31
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Ideas brillantes. Algo creativo se enciende y te ilumina el rumbo. Números: 15, 22, 35
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Tu percepción emocional se intensifica. Soñás algo que te da un mensaje. Números: 16, 24, 37
