Consultá el horóscopo del lunes 16 de agosto

ARIES (Marzo 21-Abril 20) CIFRAS SOLARES:13-789 Las finanzas podrían adquirir una nueva dimensión al mirar la tecnología para ayudarte a aumentar su saldo bancario.

TAURO (Abril 21-Mayo 20) CIFRAS SOLARES:23-123 No es una buena idea hablar a espaldas de otras personas hoy. Si tienes un problema con alguien en particular, comunícalo directamente a esa persona. Este no es un buen momento para cotillear.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) CIFRAS SOLARES:56-456 Hoy puedes ganar felicitaciones corporativas. ya que todas las señales indican que tu imaginación vuela alto y te puedes poner a trabajar para aumentar la efectividad de tu trabajo.

CANCER (Junio22-Julio22) CIFRAS SOLARES:47-899 Las preocupaciones por la situación de un amante o un amigo cercano que parece deprimido podrían afectarte, pero puedes dudar en ponerse en contacto con esta persona. Pero hazlo, supere los miedos.

LEO (Julio 23-Ago. 22) CIFRAS SOLARES:23-112 Date cuenta de que quizás debas dejar algunas cosas al azar hoy, porque probablemente no podrás controlar todo lo que quieras en las circunstancias.

VIRGO(Ago. 23-Set. 22) CIFRAS SOLARES:55-111 Puede que te sientas un poco inquieto hoy y que quieras pasar el tiempo haciendo ejercicio o probando un nuevo deporte o juego que nunca hayas jugado. Esto es genial.

LIBRA (Set 23-Oct. 22) CIFRAS SOLARES:11-555 Hay muchos problemas personales y financieros que resolver hoy. Puede escuchar de tu banco o ver algunos números alarmantes en un recibo de cajero automático.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) CIFRAS SOLARES:23-787 Los éxitos recientes podrían llevar a nuevas aspiraciones para aumentar su posición socioeconómica. Debes sentirte especialmente determinado y seguro de tu futuro. Tus planes han funcionado bien.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) CIFRAS SOLARES:23-122 una organización con la que está afiliado puede tener problemas financieros, y este hecho podría darse a conocer hoy. Puede que sea un shock para ti y para todos los demás involucrados.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) CIFRAS SOLARES:23-789 espere algo nuevo con respecto a su hogar hoy. Alguien podría venir para una visita o incluso mudarse. Podría estar redecorando, ajardinando o comprando muebles nuevos.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) CIFRAS SOLARES: 22-123 Asegúrate de dormir lo suficiente. Puede parecer aturdido y su cabeza puede estar un poco nublada hoy, pero trate de no permitir que esto le impida realizar su trabajo.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) CIFRAS SOLARES: 47-898 Deja de lado tu naturaleza profesional para el día y concéntrate en tus sentimientos. Puede ser un poco protector de sus emociones, pero comprenda que gran parte sería mejor expresándolo a los demás.