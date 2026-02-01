Consultá el horóscopo del lunes 2 de febrero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): La ansiedad por avanzar puede chocar con demoras externas. Aprovechá para pulir detalles en lugar de enojarte. Números: 2, 7, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás estabilidad en lo económico y afectivo. Un pequeño ajuste de prioridades te da más seguridad. Números: 4, 13, 27.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Noticias, mensajes y llamados alteran tu rutina. Estar flexible hoy es tu mejor estrategia. Números: 6, 18, 29.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Viejas emociones emergen, pero esta vez con más madurez. Podés mirarlas sin desbordarte. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu carisma te abre una puerta profesional o social. Mostrate tal cual sos, sin sobreactuar. Números: 1, 9, 28.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para organizar agenda, armario o papeles. El orden externo baja tu nivel de estrés interno. Números: 5, 16, 34.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Necesitás armonía en tus vínculos. Una charla tranquila y honesta puede limpiar el aire. Números: 8, 12, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): El instinto te marca una verdad incómoda. Aceptarla te da poder para decidir distinto. Números: 10, 19, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de aprender, viajar o conectarte con gente distinta. Cualquier intercambio amplio te hace bien. Números: 7, 11, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Tu foco va a objetivos concretos. Un paso pequeño, pero disciplinado, mueve una montaña. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Sentís la necesidad de hacer las cosas a tu manera. Hoy tu originalidad es clave, no la reprimas. Números: 13, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad aumentada ante el entorno. Elegí con cuidado con quién pasás tu tiempo. Números: 4, 17, 36.
comentar