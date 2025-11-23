Consultá el horóscopo del lunes 24 de noviembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy la suerte astral favorece el crecimiento personal. Busca nuevas experiencias. Números de la Suerte: 5, 14, 23

TAURO (Abril 21-Mayo 20): La fortuna está en la estabilidad de tus finanzas. Mantén un ojo en tu presupuesto. Números de la Suerte: 6, 15, 24

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día de mensajes claros y directos. La honestidad te abrirá puertas. Números de la Suerte: 7, 16, 25

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): La suerte brilla en la protección de tus seres queridos. Tu apoyo es invaluable. Números de la Suerte: 8, 17, 26

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu vitalidad es tu amuleto de la suerte. Irradia energía positiva. Números de la Suerte: 9, 18, 27

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La fortuna astral se manifiesta en la eficiencia en tus tareas diarias. Pequeños logros suman. Números de la Suerte: 1, 10, 19

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte está en la armonía en tus relaciones laborales. El trabajo en equipo es clave. Números de la Suerte: 2, 11, 20

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La suerte te impulsa a sanar viejas heridas. El perdón te libera. Números de la Suerte: 3, 12, 21

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La fortuna te acompaña en la búsqueda de nuevas oportunidades de viaje. Números de la Suerte: 4, 13, 22

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): La fortuna astral favorece la planificación a largo plazo. Construye tu futuro con solidez. Números de la Suerte: 5, 14, 23

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Día de conexiones sociales inesperadas. Un nuevo contacto puede ser muy útil. Números de la Suerte: 6, 15, 24

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La suerte se esconde en la compasión y la ayuda desinteresada. Tu bondad será recompensada. Números de la Suerte: 7, 16, 25