Consultá el horóscopo del martes 04 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20) No es bueno que estés siempre pensando que la vida te entregará cosas difíciles de conseguir, todo representa un gran reto, pero no es excusa para no hacer las cosas bien. CIFRAS SOLARES: 60.080

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Una persona de edad avanzada está pasando por un estado de salud un tanto delicado y te ha pedido que le des una visita, debes hacerlo pronto, no te arrepientas más adelante. CIFRAS SOLARES: 45.465

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21) El trabajo tiene algunas malas noticias, sobre todo para quienes trabajan en una empresa, podrían venir recortes de personal muy pronto, lo que te tendrá corriendo un riesgo, pon ojo a esto. CIFRAS SOLARES: 78.765

CÁNCER (Junio22-Julio22) Si tienes la oportunidad de conocer a alguien el día de hoy, debes comenzar a mirar un poco mejor, porque es probable que si ocurra un encuentro fortuito con una persona que encontrarás bastante atractiva, pero podría irse de las manos la oportunidad si no te atreves a hablarle. CIFRAS SOLARES: 33.009

LEO (Julio 23-Ago. 22) Una mujer de edad está buscando tu ayuda desde hace algún tiempo, pero tiene miedo a pedírtela porque ha visto que estás con muchos asuntos pendientes, sabes de quien se trata, hazle una visita. CIFRAS SOLARES: 56.888

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Un momento muy bueno podrías vivir con alguien de tu familia, podrían recordar viejos tiempos y hazañas que solían realizar juntos. Es probable que tengas que cambiar de trabajo muy pronto, por eso debes empezar a ver los espacios que se abren a tu alrededor en este último tiempo. CIFRAS SOLARES: 53.533

LIBRA (Set 23-Oct. 22) No dejes que una persona muy presente en tu vida se sienta desplazada por otras, necesitas darte el espacio para todos los que componen tu mundo. No siempre es bueno estar en contacto con las personas de nuestro pasado, especialmente si fueron una mala relación o algo que terminó de mala manera. CIFRAS SOLARES: 40.405

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Los caminos de las personas se separan por alguna razón, quizás el ciclo se ha cumplido y ya no hay nada más que puedan entregarse mutuamente, si el día de hoy ves la posibilidad de que alguien vuelva a irrumpir en tu vida, no le dejes entrar aún, no estás en un buen momento para hacerlo. CIFRAS SOLARES: 43,876

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21) El mundo está abriendo oportunidades y te está mostrando su mejor cara, recuerda que siempre tenemos que estar moviéndonos de un lado a otro y procurar cumplir en todos los ámbitos de nuestra vida, no dejes que se pase la oportunidad de ser una mejor persona y un buen profesional, toma las oportunidades que comienzan a llegar. CIFRAS SOLARES: 55.678

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Necesitas tomar un poco de distancia con la persona que estás conociendo, si es que están teniendo problemas o discutiendo más de la cuenta, no decidas terminar la relación aún, espera un poco a ver si la se arregla su situación. CIFRAS SOLARES: 59.870

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Siempre es bueno dar inicio a un viaje en la vida, si tienes planes hace tiempo de realizar una travesía que sabes te va a entregar buenas cosas en el futuro, entonces tienes que tomar la opción de hacerlo, no te quedes sin la opción de tomar algo que te hará aprender mucho y te hará crecer de maneras que no imaginas. CIFRAS SOLARES: 17.711

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Es un buen momento para integrarte mucho más a tu grupo de trabajo, si eres una persona con un cargo alto dentro de tu lugar de desempeño, esto significa que debes buscar mejores maneras de llegar a los que trabajan para ti, necesitas ser siempre un jefe positivo y no uno que haga que las personas decaigan y pierdan las ganas de trabajar. CIFRAS SOLARES: 63.688