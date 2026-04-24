Consulta el horóscopo del sábado 25 de abril

LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en la diversión compartida. Eres un imán para los buenos momentos hoy. Organiza una comida, invita a gente querida y permítete ser el centro de una reunión llena de anécdotas y risas descontracturadas. Números de la Suerte: 1, 10, 28

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a cuidar tu herramienta más valiosa: tu cuerpo. Inicia el fin de semana con una rutina de estiramientos, buena alimentación y, sobre todo, garantizando tus horas de sueño profundo. El perfeccionismo hoy aplícalo a tu descanso. Números de la Suerte: 5, 17, 26

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Hoy la suerte astral resalta tu amor por la estética y el arte. Visitar una muestra, escuchar un disco completo sin interrupciones o dedicarte a un pasatiempo creativo equilibrará tu balanza interna luego de una semana de mucha lógica pura. Números de la Suerte: 7, 16, 25

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece la mente analítica, incluso en el descanso. Leer artículos de opinión o ponerte al día con el panorama político nacional te resultará fascinante hoy, dándote la perspectiva justa para entender el contexto en el que te mueves. Números de la Suerte: 8, 18, 29

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a romper la monotonía visual. Salir a caminar por un barrio distinto o manejar hacia algún lugar cercano que no conocías expandirá tu mente y te sacará del modo automático de la semana. Números de la Suerte: 4, 13, 22

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en darte un verdadero gusto material. Trabajaste durísimo, así que si hay algo que querías comprarte, una buena comida que querías probar o un capricho pendiente, este es el sábado para concretarlo sin ninguna culpa. Números de la Suerte: 10, 23, 31

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian tu individualidad. Es un día excelente para hacer la tuya. Apaga el teléfono un par de horas, ignora los compromisos sociales por un rato y dedícate exclusivamente a lo que te dicte tu rebeldía interna. Números de la Suerte: 11, 24, 38

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través de la meditación y el agua. Un baño largo, nadar un rato si tienes la posibilidad, o simplemente escuchar sonidos de la naturaleza te ayudará a limpiar cualquier carga energética que te haya quedado de los días laborales. Números de la Suerte: 7, 19, 36

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy la suerte astral favorece el movimiento y la desconexión total. Aprovecha la energía inagotable de tu pitbull para dar un largo paseo matutino; ese tiempo al aire libre y la conexión animal te resetearán por completo para disfrutar el día. Números de la Suerte: 9, 14, 21