Consulta el horóscopo del viernes 24 de abril

LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en la vida social activa. Acepta esa invitación para "after office" o coordina una salida; brillarás en los eventos sociales y es muy probable que conozcas a alguien sumamente interesante para tu red de contactos. Números de la Suerte: 1, 19, 28

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a dejar todo preparado para el lunes. Limpiar tu espacio de trabajo y hacer tu lista de prioridades te asegurará que el fin de semana sea exclusivamente de descanso y no de preocupación anticipada. Números de la Suerte: 7, 16, 25

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La suerte astral resalta hoy tu necesidad de armonía estética. El viernes por la tarde pide belleza; rodearte de arte, ir a un lugar con una decoración impecable o simplemente embellecerte a ti misma equilibrará todas tus energías. Números de la Suerte: 6, 15, 24

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece la intuición que te permite soltar. Una charla Franca y directa disipará una sombra de duda o una pequeña paranoia que venías arrastrando en la semana. Entras al fin de semana con la mente completamente limpia. Números de la Suerte: 9, 18, 27

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a gastar las últimas reservas de energía al aire libre. Un juego intenso de buscar la pelota en el parque con tu perro a última hora de la tarde será la mejor transición entre el trabajo y el descanso. Números de la Suerte: 3, 12, 21

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en la revisión de tus honorarios semanales. Cerrar la computadora sabiendo que tus finanzas están en orden, facturadas y bajo tu estricto control te dará una inmensa sensación de poder y seguridad. Números de la Suerte: 10, 22, 34

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian la espontaneidad del viernes. Si surge un plan de último momento que rompe todos tus esquemas, anímate. Lo inesperado te traerá las mejores anécdotas y te desconectará maravillosamente de la rutina estructurada. Números de la Suerte: 11, 29, 38

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través del arte y la evasión saludable. Tu sensibilidad necesita un refugio; perderte en una buena lista de reproducción de música, pintar o disfrutar del cine será tu salvación para resetear el espíritu. Números de la Suerte: 7, 14, 33

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy la suerte astral favorece la culminación exitosa de tus labores. Tu empuje final te permitirá cerrar todos los expedientes y tareas de la semana antes de tiempo. Sal con la frente en alto a disfrutar de tu merecido fin de semana. Números de la Suerte: 8, 17, 26