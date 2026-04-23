Consulta el horóscopo del viernes 24 de abril

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.
TAURO (Abril 21-Mayo 20):La fortuna está en las pequeñas indulgencias de viernes. Regalarte una buena cena, comprar ese detalle que querías para tu casa o simplemente brindar por los logros materiales de la semana es la mejor forma de celebrar tu esfuerzo. Números de la Suerte: 5, 14, 23
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): La suerte astral te impulsa a desconectar el procesador mental. Cierra las pestañas del navegador llenas de leyes y artículos complejos; tu cerebro necesita relajarse con una buena ficción, música o una charla banal y divertida. Números de la Suerte: 2, 11, 20
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Hoy la fortuna se encuentra en la satisfacción del deber cumplido en tu entorno. Ver que las mejoras de seguridad avanzan, que los espacios compartidos florecen y que todo está en orden te dará el pie perfecto para relajarte en familia. Números de la Suerte: 4, 13, 31
LEO (Julio 23-Agosto 22): La suerte te acompaña en la vida social activa. Acepta esa invitación para "after office" o coordina una salida; brillarás en los eventos sociales y es muy probable que conozcas a alguien sumamente interesante para tu red de contactos. Números de la Suerte: 1, 19, 28
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Hoy los astros te invitan a dejar todo preparado para el lunes. Limpiar tu espacio de trabajo y hacer tu lista de prioridades te asegurará que el fin de semana sea exclusivamente de descanso y no de preocupación anticipada. Números de la Suerte: 7, 16, 25
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): La suerte astral resalta hoy tu necesidad de armonía estética. El viernes por la tarde pide belleza; rodearte de arte, ir a un lugar con una decoración impecable o simplemente embellecerte a ti misma equilibrará todas tus energías. Números de la Suerte: 6, 15, 24
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): La fortuna favorece la intuición que te permite soltar. Una charla Franca y directa disipará una sombra de duda o una pequeña paranoia que venías arrastrando en la semana. Entras al fin de semana con la mente completamente limpia. Números de la Suerte: 9, 18, 27
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): La energía cósmica te invita a gastar las últimas reservas de energía al aire libre. Un juego intenso de buscar la pelota en el parque con tu perro a última hora de la tarde será la mejor transición entre el trabajo y el descanso. Números de la Suerte: 3, 12, 21
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Hoy la suerte está en la revisión de tus honorarios semanales. Cerrar la computadora sabiendo que tus finanzas están en orden, facturadas y bajo tu estricto control te dará una inmensa sensación de poder y seguridad. Números de la Suerte: 10, 22, 34
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Los astros potencian la espontaneidad del viernes. Si surge un plan de último momento que rompe todos tus esquemas, anímate. Lo inesperado te traerá las mejores anécdotas y te desconectará maravillosamente de la rutina estructurada. Números de la Suerte: 11, 29, 38
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): La fortuna astral fluye a través del arte y la evasión saludable. Tu sensibilidad necesita un refugio; perderte en una buena lista de reproducción de música, pintar o disfrutar del cine será tu salvación para resetear el espíritu. Números de la Suerte: 7, 14, 33
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Hoy la suerte astral favorece la culminación exitosa de tus labores. Tu empuje final te permitirá cerrar todos los expedientes y tareas de la semana antes de tiempo. Sal con la frente en alto a disfrutar de tu merecido fin de semana. Números de la Suerte: 8, 17, 26
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