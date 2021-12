Consultá el horóscopo del martes 28 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Tu relación de pareja va muy bien, pero es probable que haya perdido un poco de pasión, esto es muy común cuando se pasa mucho tiempo juntos, no dejes que se apaguen las ganas de estar con la otra persona y de compartir la intimidad, no permitas que tu relación se convierta en nada más que una amistad. CIFRAS SOLARES: 66.884

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Tus dones personales en el trabajo podrían verse nubladas el día de hoy por la irrupción de alguien nuevo, no tengas miedo a perder tu puesto, puede ser alguien que te ayude mucho. CIFRAS SOLARES: 49.840

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Algunas confusiones podrían presentarse el día de hoy, esto puede ser en tu relación de pareja, si es que la tienes, si necesitas que la persona que amas te vuelva a explicar algo que no te ha quedado claro, entonces tienes que comenzar a hacer las preguntas adecuadas, no dejes que se forme un manto de duda entre ustedes. CIFRAS SOLARES: 59.599

CANCER (Junio22-Julio22) No dejes que otros te critiquen sin conocerte, no permitas que esto te suceda en tu trabajo, ni tampoco en tu vida en general, el día de hoy es probable que tengas un enfrentamiento con alguien en tu lugar de desempeño, no dejes que esto afecte el trabajo que deben realizar en equipo, separa lo personal de lo laboral. CIFRAS SOLARES: 68.653

LEO (Julio 23-Ago. 22) Tienes la opción de comenzar a ver con mayor claridad las oportunidades que se están presentando ante ti, no dejes de tomar las riendas de ellas y comienza a hacer cambios positivos a tu vida. CIFRAS SOLARES: 63.435

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Un momento de mucho apoyo entre tú y tu pareja ocurrirá el día de hoy, es probable que alguien deje correr algunas lágrimas por lo que es de suma importancia estar ahí para darle el abrazo que necesitará. CIFRAS SOLARES: 79.942

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Es un excelente momento para formalizar una relación o para pensar en la idea de hacerlo, tienes una excelente unión con la persona que estás y eso se nota, ambos de complementan de una buena forma, no dejes pasar la oportunidad de pedirle a esa persona que esté contigo por mucho tiempo más. CIFRAS SOLARES: 44.554

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Necesitas tomar consciencia de las cosas que haces y también de los consejos que les das a las personas, es probable que una persona que aconsejaste en el pasado vuelva el día de hoy para pedir tu ayuda nuevamente, procura ser objetivo ante la situación que te va a relatar. CIFRAS SOLARES: 25.254

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21) Está muy claro lo que debes hacer en tu camino, los cambios que tienes que dar se están mostrando frente a tus ojos de buena manera y logras verlos, pero no estás dando los pasos correctos, recuerda que siempre debes estar poniendo ojo al terreno que vas pisando, solo así lograrás lo que quieres. CIFRAS SOLARES: 16.162

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Si te encuentras en una relación, es probable que estén viviendo una etapa delicada donde alguno de los dos se ha visto tentado por conocer otras personas, es algo que están comenzando a superar, dale tiempo a la persona para que asimile esto, el perdón aún no llegará, pero pueden mantener una sana convivencia. CIFRAS SOLARES: 64.879

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Tienes la opción de tomar una nueva misión en tu trabajo, por lo que si se te ofrece algo nuevo para hacer, no tomes la salida fácil, no te niegues a realizar esta nueva tarea, te traerá muy buenas cosas más adelante, disfruta de este buen momento. CIFRAS SOLARES: 30.380

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) No dejes que se escape la persona que está queriendo llamar tu atención, si no estás con la disposición de tener una relación en este momento, no le hagas un desaire o te niegues a tener una conversación con esa persona, siempre debes ir con la verdad por delante. CIFRAS SOLARES: 12.121