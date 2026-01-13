Horóscopo |

Consultá el horóscopo del miércoles 14 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Acción firme y precisa. Buen día para avanzar sin dudas. Números: 3, 11, 28

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás confort. Actividades tranquilas te favorecen. Números: 4, 16, 29

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mensajes importantes llegan rápido. Números: 6, 18, 32

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Día emocionalmente cálido. Números: 8, 21, 26

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu luz guía a otros. Números: 1, 14, 34

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Energía práctica y ordenadora. Números: 5, 19, 28

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Equilibrio perfecto. Números: 2, 15, 30

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intensidad que transforma. Números: 9, 23, 36

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Expansión mental y espiritual. Números: 7, 12, 31

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Productividad alta. Números: 10, 22, 33

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Ideas brillantes. Números: 13, 20, 35

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Intuición suave pero clara. Números: 17, 24, 38

Edición Nro. 15739

 

