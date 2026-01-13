Consultá el horóscopo chino del miércoles 14 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Tené cuidado con palabras ajenas. Confiá más en tu voz interior que en opiniones externas. Números de la Suerte: 6, 25, 32

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Espíritu aventurero en alza. Una llamada, una invitación o un cambio de planes te beneficia. Números de la Suerte: 7, 10, 28

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Hoy tu empatía es medicina. Alguien se siente bien gracias a vos, aunque no lo diga. Números de la Suerte: 8, 14, 35

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Soluciones rápidas y efectivas. Hoy tu capacidad de improvisar es un regalo. Números de la Suerte: 9, 12, 27

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Tu mirada se enfoca. Organizar algo pendiente te devuelve mucha energía. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Un acto de lealtad tuyo genera calma en el entorno. Hoy estás para sostener. Números de la Suerte: 11, 16, 33

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El disfrute está al alcance. Hacé algo que te dé placer sin culpas. Números de la Suerte: 12, 15, 30

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Aparece una oportunidad para mejorar algo económico o práctico. Aceptá lo que te ordena la vida. Números de la Suerte: 1, 18, 33

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La paciencia te protege. No te muevas por impulso, dejá que el día avance solo. Números de la Suerte: 2, 20, 30

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Hoy te apoyan personas que admiran tu fuerza. Avanzá sin miedo, el terreno es fértil. Números de la Suerte: 3, 21, 34

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Vibrás más suave y cariñoso. Evitá tensiones y buscá espacios donde reine la armonía. Números de la Suerte: 4, 23, 36

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Energía expansiva. Estás listo para tomar una decisión valiente o activar un proyecto. Números de la Suerte: 5, 24, 31