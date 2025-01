Consultá el horóscopo del miércoles 8 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Cuidado por no perder la cabeza porque te vas a enamorar como una adolescente. Vas a firmar un contrato importante del cual resultará un buen negocio. Las dietas no solucionarán tus problemas actuales de peso; es por tu voluntad propia que llegará a un resultado CIFRAS SOLARES: 19.199

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Estás en excelente forma para enfrentar los desafíos y la crisis económica que golpea a todos no será un obstáculo para ti. Sin embargo, cuídate de tu tendencia en dar tu confianza a la primera persona que te simpatiza, en estos días sería fuente de grandes decepciones. CIFRAS SOLARES: 32,538

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Hay en ti mucho amor que hasta hoy no pudiste expresar plenamente. Quizás porque todavía no habías encontrado la persona perfecta para compartir la vida. Todo cambiará rápidamente, la felicidad y la alegría en tu vida sentimental están llegando, no la dejes pasar. CIFRAS SOLARES: 79.343

CANCER (Junio 22-Julio 22) No debes presionar tanto a la persona querida, déjala tomar iniciativas personales, si no no aguantará mucho tiempo que la consideres como una niña estúpida. Una entrevista por la tarde te procurará los medios para concretar un proyecto laboral que no pudiste llevar a cabo. CIFRAS SOLARES: 15.154

LEO (Julio 23-Ago. 22) Como a ti te gusta el trabajo bien hecho, no vas a aguantar que los demás no sean así. Vas a ponerte nervioso, cansarás tu corazón, y no podrás cambiar nada. Mucha alegría en el hogar entre los casados para terminar la semana, mientras habrá dificultades entre los enamorados. CIFRAS SOLARES: 74.588

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Vas a enterarte que una persona en la cual tenés gran confianza te defraudó y habló mal de ti respecto a tu vida privada. No sirve molestarte, en realidad se trata de una equivocación. Señorita, lo que era una simple aventurita sentimental va a volverse un gran romance. CIFRAS SOLARES: 83.838

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Tu vida sentimental es inestable y problemática; hay riesgos de tormenta con la persona querida porque se va a enterar que pasaste el día en galante compañía. Para las solteras, un encuentro va a cambiar la vida y la manera de juzgar al sexo opuesto, estarán muy complacientes. CIFRAS SOLARES: 73.800

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Tu inseguridad, en cuanto al futuro, tiene una única solución: moverte para ganar más dinero. Podrás así encontrar de nuevo el equilibrio, la tranquilidad mental que te hace falta. Altibajos en los amores entre los casados que se solucionarán con más diplomacia.CIFRAS SOLARES:44-765

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Tus celos y falta de confianza en la persona amada constituyen un obstáculo a la felicidad. En lugar de sospechar de la persona, de acusarla de infidelidad, de imaginar aventuras que no existen en realidad, deberías ser más cariñoso y atento a sus necesidades afectivas. CIFRAS SOLARES:72.874

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) El día no es propicio para pensar en el trabajo, mejor divertirte para empezar en la alegría la otra semana. Si tenés que conducir, prudencia; los astros indican que hay riesgos de accidente de tránsito. En los juegos, no intentar nada hoy, la suerte no está contigo. CIFRAS SOLARES:10.603

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Mucha voluntad por tu parte para conseguir lo que quieres te ayudará, ya sea en tus tareas como en el amor. Los astros indican que vas a concretar un negocio que va a traerte mucho dinero gracias al apoyo de una mujer morena. Suerte en los juegos, en las loterías. CIFRAS SOLARES:76.382

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Sabes de todo, sin embargo, tus conocimientos son superficiales, incompletos. Para crecer en tu trabajo será necesario especializarte próximamente para ser más productivo. Se recomienda la prudencia si te vas de compras por el centro, hay riesgos de extravío de dinero. CIFRAS SOLARES:48.789