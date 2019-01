RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 La situación amorosa tiende a ordenarse y podrá encarar las decisiones más importantes. Recrudecen algunas crisis de orden monetario, existiendo demoras en cobranzas.



BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Habrá un buen entendimiento con su pareja. Un encuentro sentimental dará como resultado momentos de dicha. Debe poner en claro las gestiones de mejoras que se le están presentando.



TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 No afrontará nada a favor ni en contra, maneje todo a medida que se presenta, pero sin tomar compromisos tanto laborales como financieros a largo plazo. Hay sombras de infidelidad.



CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 El terreno amatorio encuentra mejor reciprocidad en el sexo opuesto. Las reconciliaciones estarán a la orden del día. Gracias a una idea personal logra sacar ventajas en su actividad.



DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 El trabajo es positivo siempre que pueda realizarlo en forma personal. Extrema inquietud, falta de confianza o seguridad en el aspecto sentimental, puede hacerle cometer grandes errores.



SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 En el campo material, las grandes cosas se concretarán y las ambiciones escalarán hasta el punto más alto de acuerdo a sus merecimientos. Elogios y estímulos de personas importantes.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Trate de quitarle importancia a todo lo que sucede a su alrededor. Cualquier sinsabor por indiferencia del ser amado no lo exagere. Recuerde que su pareja tiene ocupaciones, problemas y altibajos emocionales.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03 Discusiones se mantienen a la orden del día. Aproveche esta etapa para tomar decisiones para el futuro. Posibilidades de alcanzar éxitos en asuntos económicos, ya que se producen reformas en el trabajo.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 Día tenso por los problemas que se arrastran de las jornadas anteriores, si no pierde objetividad podrá salir a flote. Situación delicada para la pareja: busque apoyo profesional.



GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 La parte sentimental no está bien armonizada, pues está sujeta a la reacción de la persona amada como por ejemplo los cambios de carácter, inestabilidad y otras cosas. No tome decisiones definitivas.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06 Tendrá que prestar atención para que no interfieran en su vida. Contribuya a la creación de un clima romántico que pueda colmar sus deseos de afecto. Se originan entendimientos en asuntos financieros.