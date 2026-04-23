Consulta el horóscopo chino del jueves 23 de abril

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 El orden te permite optimizar tu tiempo. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 La lealtad fortalece vínculos reales. Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El bienestar depende de frenar a tiempo. Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy es un día para actuar con decisión pero sin perder la estrategia. No todo es rapidez. Números de la Suerte: 1, 18, 30

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 La estabilidad te sostiene. Lo que hoy hacés tiene proyección. Números de la Suerte: 2, 20, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 La acción directa te favorece, pero sin impulsividad. Números de la Suerte: 3, 21, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 La calma vuelve a ser tu aliada. Elegís bien dónde estar. Números de la Suerte: 4, 22, 33

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Tu liderazgo se hace notar. Otros buscan tu guía. Números de la Suerte: 5, 23, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 La intuición te posiciona mejor que cualquier análisis. Números de la Suerte: 6, 24, 35