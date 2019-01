Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 No habrá en este lapso situaciones que no produzcan satisfacciones y alguna compensación a su vida. Lo económico florecerá casi permanentemente. Le abonarán una deuda. El amor no será brillante.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Cualquier actividad que realice tendrá que estar analizada en profundidad, de ello nacen éxitos y satisfacciones. Si es casado, tendrá que evitar crisis conyugales por el riesgo de provocar rupturas.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Tanto el matrimonio como el noviazgo tendrán que sortear algunas dificultades y pruebas de fuego. Para ello, será necesaria una conducta pasiva y tolerante. Momento ideal para cambios y proyectos.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 El ciclo es algo caprichoso e inestable para los asuntos del corazón. No corra riesgos, ni pierda alegrías por su falta de tacto o comprensión. Obre sensatamente y resguardará su felicidad. Acepte sugerencias.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 El trabajo y los proyectos se ven alterados por factores negativos adversos a sus intereses. Serán momentos de inquietud. Algunos problemas con el sexo opuesto. Deje de lado nervios y orgullo.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Sin lugar a dudas, surgirán ciertos amagos poco agradables, pero pasajeros, en los primeros momentos del ciclo. Esto no impedirá que su vida comience a tornarse equilibrada y feliz. Tendrá satisfacciones.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Encontrará en el camino soluciones radicales a problemas. Además se librará de estados anímicos negativos que maniataban sus posibilidades de desarrollo. Su magnetismo lo hace el centro de amistades.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03 A lo largo del lapso vivirá una innumerable cantidad de sucesos agradables, noticias y pequeñas salidas. En el trabajo esta jornada será importante debido a la posibilidad de aumentar su prestigio.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 Si está casado o de novio, y está atravesando un ciclo feliz, tendrá oportunidad de alcanzar todas sus ambiciones con éxito. Si es libre, cuidado. No confunda los sentimientos. Algunos tropiezos.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 En esta etapa notará éxito con el sexo opuesto y alegrías por las relaciones sentimentales. Jornada notable por la serenidad sentimental que irradiará su espíritu, favoreciendo al corazón en sus anhelos.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06 Actúe comprensivamente en la relación sentimental. Aleje dudas y desconfianzas. Sepa vivir la realidad del amor. Si está de novio, esta es una etapa propicia para poner fecha de matrimonio.