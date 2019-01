Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 Positivo para el trabajo y el plano económico. Todo hace suponer una ruptura sentimental, cuidado. Juzgue a su pareja con seguridad. Prudencia. No exagere con los nervios, su salud es estupenda.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 En casa habrá que ser prudente y dejar de lado cualquier forma de agresividad. Si entre sus proyectos está la compra-venta de muebles, automóvil, etc., serán sumamente positivas.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Le esperan cosas buenas si pone tesón y voluntad. Persista, sentimentalmente no es un momento afortunado. Algo del pasado vuelve a su presente. Sus ideas y pensamientos perturban su mente.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 No haga confidencias acerca de sus asuntos sentimentales, especialmente si la situación es poco clara. Busque una conversación con la pareja, tendrá oportunidades para ello. Controle sus nervios.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Con todo lo equilibrado que es usted, en este lapso se dejará llevar por impulsos y sentimientos negativos. Para lograr la verdadera felicidad y el amor, frene la imaginación y la fantasía.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Adecuadas condiciones para sus conocimientos y aptitudes. Aunque pensaba que estaba libre de inquietudes en el amor, vivirá un momento de bastante trajín. Busque el bienestar en el equilibrio.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Fuerte influencia esperanzadora. Si tuviese que tomar una decisión trascendental en su vida amorosa, encontrará un planteo eficaz con su pareja. El problema en su organismo se irá lentamente.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03 En la actividad tiene que preparar el terreno para llevar a cabo sus ambiciones y proyectos. Dedique su tiempo a su actividad actual, a sus estudios o finanzas. Ideal para comprar o vender.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 Ponga en práctica sus ideas con entusiasmo, si las elabora con prudencia y responsabilidad. Sus esfuerzos encuentran ahora justa recompensa. Evite préstamos de dinero, no realice compras.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 Resolverá asuntos pendientes. Tendrá beneficios para una operación comercial o venta. Haga uso de su habilidad e ingenio para resolver los problemas que le afligen. En dinero, sin variantes.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06 Etapa de éxito en la profesión y el estudio. Si es ama de casa, logra ventajas. Conseguirá cosas interesantes si no está en pareja. No tenga complejos ni temores, no se reprima ante nadie.