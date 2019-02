Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 Este período será de increíbles satisfacciones, confirmando sus ambiciones con mucha suerte y aceptación frente al sexo opuesto. Esta etapa encierra peligros laborales que no hay que descuidar.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Prácticamente será un lapso bastante dificultoso. Conviene aplicar planes de reestructuración financiera. Momento propicio para sanar heridas. Progresos en las relaciones familiares. Noticia agradable.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Este será un período muy adecuado para el amor y para determinar compromisos de carácter matrimonial. Estarán predominando factores de suerte y usted tendrá la oportunidad esperada.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 Se anuncia un ciclo de menor dinamismo en sus tareas, pero podrá aprovechar para planear proyectos nuevos con tranquilidad. En el hogar, se despejará el horizonte y habrá alegría.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Frene su tendencia al amor propio exagerado, los caprichos y los celos injustificados. De lo contrario no logrará la felicidad que desea. El ciclo es ideal para intentar nuevas actividades.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Nacerán nuevos vínculos. Podrá tratar temas íntimos, casarse y vivir días felices. En el terreno laboral habrá que cuidarse, esto no quiere decir que no haya ofrecimientos y deseos de cambio.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Notables perspectivas garantizan el bienestar económico. Posibilidades de cambiar de empleo o avances en el mismo. Los impactos de suerte de este ciclo obrarán con efectos beneficiosos.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03 Los mayores beneficios en sus quehaceres los obtendrá por su eficiencia, destacándose por ello sobre los demás. Si tiene un idilio o noviazgo, se reencontrará con el amor. Posible accidente con fuego.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 Si se lleva mal con su pareja y tiene interés en mejorar su relación, tendrá una jornada favorable, con positivas situaciones para el corazón. Preste atención para los dolores que le aquejan.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 Si tuviera temor en conseguir un afecto, no decaiga, póngase firme y no demuestre su incertidumbre, ya que esta etapa marca un gran repunte en la vida afectiva. Proceda sin temores y triunfará.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06 Deberá armarse de paciencia para crear un clima pacifista. De lo contrario se puede exponer a contratiempos desdichados. Mantenga la calma, la cordura y actúe inteligentemente.