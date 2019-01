TAURO (Abril 21-Mayo 20) Ciclo de cambios y reformas que darán beneficios a su labor y a sus iniciativas El que estudia y decide trabajar al mismo tiempo, hágalo pero dedíquese a ambos con la misma responsabilidad. CIFRAS SOLARES: 90-748

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Exitos en juegos y lotería, pero no abuse. Las ganancias que obtenga guárdelas para imprevistos. No se desespere, tenga fe en sus propias fuerzas que no le abandonarán. CIFRAS SOLARES: 24-915

CANCER (Junio22-Julio22) Ejercerá gran atracción sobre el sexo opuesto, lo cual le hará conquistar muchos corazones, eso le hará sentirse halagado, pero no crea que esto no es suficiente. Luche por sus metas. CIFRAS SOLARES: 35-544

LEO (Julio 23-Ago. 22) No eche por tierra su futuro por esa tendencia a los impulsos o arrebatos. Se prevé que esto dejará huellas poco fáciles de superar. Esté alerta y muestre todo lo dulce, dócil y cariñoso. CIFRAS SOLARES: 35-900

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) No vacile si desea realizar un viaje, una mudanza, un traslado; encontrará sus esfuerzos para lograrlos. Existe un amparo astral a todos estos intentos. Encontrará una mayor oportunidad. CIFRAS SOLARES: 68-184

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Lo que sea amistad, vida de relación, favorable. Una amistad querida se encontrará en un gran dilema, por lo tanto, esté preparado para brindarle su apoyo moral y su consejo. CIFRAS SOLARES: 72-948

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Con optimismo soslayará los problemas sentimentales. En cambio, si se muestra indiferente, las cosas no cesarán su negatividad y, por el contrario, se agravarán en forma alarmante. CIFRAS SOLARES: 44-628

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Tratamientos, régimen de comidas: lapso positivo. Si deja estar los problemas traerán consecuencias mucho más graves. La comprensión y la tolerancia son las bases de una buena relación. CIFRAS SOLARES: 75-934

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Día agitado para la familia, ya sea por descuido o por rencillas y pleitos. Frene esas tendencias y muéstrese prudente, pues en el hogar es donde encontrará el verdadero refugio. CIFRAS SOLARES: 58-318

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Adopte una mayor disposición anímica si desea sobresalir profesionalmente. Tiene buenas cartas a su favor, aproveche. Si tiene que tomar resoluciones importantes, no vacile. CIFRAS SOLARES: 50-080

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Avances para cualquier tipo de actividad. De todos modos, recuerde que es necesaria la prudencia y el razonamiento. Existen momentos afortunados y otros que no lo son. CIFRAS SOLARES: 73-940