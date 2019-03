TAURO (Abril 21-Mayo 20) Período de concreciones monetarias. Tanto el estudio como el trabajo le darán satisfacciones. El amor se encuentra algo confuso y complejo, deberá poner lo mejor de usted. CIFRAS SOLARES: 84-492

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Afortunada etapa para los negocios. Suerte a su favor. En el amor se esperan cambios muy positivos, siempre y cuando escuche a su pareja y trate de cambiar de actitud. CIFRAS SOLARES: 28-098



CANCER (Junio22-Julio22) Cuide el presupuesto, no malgaste el dinero. Posible reencuentro sentimental. En la familia y el hogar todo es alegría. Gozará de una estupenda salud durante este día. CIFRAS SOLARES: 00-744



LEO (Julio 23-Ago. 22) No postergue proyectos materiales. Este momento es ideal. No albergue dudas sobre su pareja, tenga certeza de que no se equivoca. Cuide su cabeza de golpes por distracciones. CIFRAS SOLARES: 13-998



VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Avances materiales. Dinero en el azar. Ciclo ideal para la compraventa. Posibles reacciones violentas en el amor debido a que usted se deja llevar por habladurías. CIFRAS SOLARES: 41-752



LIBRA (Set 23-Oct. 22) Exito en la actividad y ganancias extras. Cambios en el amor, nuevas ilusiones. Controle los excesos. Debe vigilar su salud, ya que esta pende de un hilo. Cuídese. CIFRAS SOLARES: 99-255



ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Armonía en la pareja. Gratos momentos en el hogar. Comenzará una nueva actividad que le brindará adelantos y progresos materiales. Haga ejercicio, hoy más que nunca. CIFRAS SOLARES: 45-647

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Motivos de alegrías sentimentales. Oscilaciones laborales. Nervios y malestares, a la orden del día si no deja de vivir en la noche. Consejo de terceros lo lleva a buen puerto. CIFRAS SOLARES: 91-417



CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Reconozca errores en el amor. De ello depende su felicidad. Su trabajo es reconocido. Comenzará a generar ideas para nuevos proyectos. Trate de analizar las opciones. CIFRAS SOLARES: 40-784

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Analice nuevas propuestas de trabajo. Suspenda cualquier inversión. Se reconciliará con su pareja. No será fácil, pero su empeño y perseverancia triunfarán ante los obstáculos. CIFRAS SOLARES: 37-765



PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Vivencias felices en su cuarto. Inestabilidad financiera y económica. Se concretan acuerdos familiares luego de un largo período de distanciamiento, la felicidad vuelve a reinar. CIFRAS SOLARES: 84-077