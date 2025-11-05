Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Liliana Chelli presenta los números de la suerte de la mano de Felipe, a quien esta semana lo acompaña su amigo EL DUENDE SHYRSHYR.
El Duende Felipe te pide que lo sigas en Instagram @duendefelipeok y para comunicarse por cualquier pregunta al celular 11 5745 6102 por WhatsApp.
Felipe te cuenta esta semana que está con SHYRSHYR, EL DUENDE DEL DINERO RÁPIDO
El Duende es un ser dorado de piel brillante como el oro y de barba abundante color amarillo fuerte, tiene una gran seña, lleva en sus ojos dos pepitas de oro muy brillantes pulidos y en sus zapatos tres lingotes de oro.
El DUENDE SHYRSHYR dice que las Leyes del Universo te compensaran de todo dolor y de todo sufrimiento ya que la vida no es fácil, ni venimos con un libro de qué pasos dar o como seguir. Pero este Duende te dice que no tengas miedo ni huyas de la felicidad, y que sobre todo no te acostumbres a sufrir ni menos a padecer.
El DUENDE SHYRSHYR te ayudará a recuperar tus sueños, cierra los ojos y piensa con mucha fuerza y profundamente que tu cuerpo al igual que tu alma y tu mente es simplemente perfecto y podrá atravesar todos los obstáculos que se presentes.
Tu número de esta semana es el 250
Estos números pertenecen a PHYPHON, en la energía de tus propios deseos.
El número 2: equivale al "Duende del Mar", el cual tiene gran velocidad de las
mareas, las olas vienen y van y consigo traen cofres de oro.
El numero 5: Lo rige el "Duende de la lucha", es el que gusta poner en práctica todo terreno, esa misma energía lo incita a dar lo mejor de si mismo, por lo que atrae el éxito prontamente.
El numero 0; Lo rige el "Duende de la vida", marca la carta de la vida eterna, donde todo gira y todo da vueltas, podes estar abajo hoy y mañana arriba, pensalo.