Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Felipe te cuenta esta semana que está con SHYRSHYR, EL DUENDE DEL DINERO RÁPIDO

El Duende es un ser dorado de piel brillante como el oro y de barba abundante color amarillo fuerte, tiene una gran seña, lleva en sus ojos dos pepitas de oro muy brillantes pulidos y en sus zapatos tres lingotes de oro.

El DUENDE SHYRSHYR dice que las Leyes del Universo te compensaran de todo dolor y de todo sufrimiento ya que la vida no es fácil, ni venimos con un libro de qué pasos dar o como seguir. Pero este Duende te dice que no tengas miedo ni huyas de la felicidad, y que sobre todo no te acostumbres a sufrir ni menos a padecer.

El DUENDE SHYRSHYR te ayudará a recuperar tus sueños, cierra los ojos y piensa con mucha fuerza y profundamente que tu cuerpo al igual que tu alma y tu mente es simplemente perfecto y podrá atravesar todos los obstáculos que se presentes.

Duende Felipe y SHYRSHYR te dan el número de la suerte

Tu número de esta semana es el 250

Estos números pertenecen a PHYPHON, en la energía de tus propios deseos.

El número 2: equivale al "Duende del Mar", el cual tiene gran velocidad de las

mareas, las olas vienen y van y consigo traen cofres de oro.

El numero 5: Lo rige el "Duende de la lucha", es el que gusta poner en práctica todo terreno, esa misma energía lo incita a dar lo mejor de si mismo, por lo que atrae el éxito prontamente.

El numero 0; Lo rige el "Duende de la vida", marca la carta de la vida eterna, donde todo gira y todo da vueltas, podes estar abajo hoy y mañana arriba, pensalo.