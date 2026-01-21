Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Felipe presenta a Chujchila Yaco, el Duende del Vino

Desde hace cientos de años, en los Valles Calchaquíes existe un ser llamado Chujchila el Duende del Vino y en su vida terrenal tiene 818 años.

Es nacido en las Tierras del Rio Chujcha y se distingue de otros duendes por su carácter festivo y alegre y por ser el mejor bebedor de Vinos.

Chujchila jamás bebe sin ofrendar el primer trago a la Madre Naturaleza o Pachamama. Es un Duende muy servicial a los humanos ya que les brinda el Don del Olvido para aquellos recuerdos que entristecen el Alma.

Este Duende te dará el sabor, y en ti queda disfrutarlo y aceptarlo, Chujchila te dará alegría, felicidad y protección por siempre. Cuando desees verlo, encamínate después de las 12 de la noche al mismo cause del Rio Chujcha, para disfrutar de una noche alucinante y conmovedora,

Siempre que desees llamar a Chijchila hacelo con un buen vino, una velita y una buena compañía, o quizá solitario y tal vez de esta manera puedas observar su presencia… y quien lo dice, quizá te acompañe con varias copas.

Los números mágicos de la semana

El Duende del Vino esta semana el 248, numero de 3 cifras en el que pone toda su energía.

Número 2: equivale al "Duende del Deseo" El rige sobre la Calma, satisfacción, instintos y la realización. Así como todos aquellos anhelos que provienen del mundo de los sueños y la idealización. También la proyección sobre el futuro y el mundo subconsciente juegan un papel muy importante en este número.

Número 4: equivale al "Duende del Cariño" Sobre este simpático duende, se ciernen los buenos deseos, la ternura, la solidaridad, los recuerdos, el apego fraternal y la amistad. Tenlo muy presente si a la hora de emprender en el azar lo haces por alguien más.

Número 8: equivale al "Duende del Amor" Él sabe que parte de un todo, del origen, del comienzo, aquel que sirvió de base para la creación y que rige el corazón de todas las criaturas del universo, combustible, química, pasión y voluntad, dan al portador de este número esta semana, un principio fundamental.