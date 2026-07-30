Kristalina Georgieva sorprendió al bailar tango con Mora Godoy durante su visita a Argentina

Además del baile, ambas mantuvieron una charla en la que intercambiaron experiencias personales y opiniones sobre distintos temas. Godoy le contó la historia de su familia y cómo la educación pública fue clave para su desarrollo, además de transmitirle su mirada sobre la realidad social argentina y la necesidad de atender con urgencia a los sectores más vulnerables. También valoró que el FMI haya mencionado la importancia de mejorar los salarios y no enfocarse únicamente en la inflación.

La conversación continuó con un intercambio sobre los desafíos que enfrentan las mujeres para ocupar lugares de liderazgo. Georgieva comentó que proviene de un país emergente y manifestó su admiración por la trayectoria internacional de la bailarina. Ambas coincidieron en que alcanzar posiciones de relevancia suele exigir un esfuerzo mucho mayor para las mujeres.

Durante el encuentro, Godoy también presentó el programa de becas gratuitas que desarrolla junto con la Fundación Banco Provincia para formar a jóvenes bailarines en distintas localidades bonaerenses. La directora del FMI escuchó con atención los detalles de la iniciativa y mostró interés por el proyecto.

Como recuerdo de la visita, Georgieva recibió una libreta de la línea de productos de la artista y prometió utilizarla en un futuro viaje al país. A su vez, Godoy le habló de su próximo emprendimiento, Bar Mora Godoy, un café temático dedicado al tango que abrirá en San Telmo hacia fin de año. La bailarina explicó las dificultades que implica emprender en el contexto económico actual y la necesidad de acceder a financiamiento, mientras que la titular del FMI expresó su deseo de conocer el lugar cuando abra sus puertas.

La agenda de Georgieva en Argentina también incluyó reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, además de una visita al yacimiento de Vaca Muerta. En ese marco, aseguró que la economía argentina presenta una situación “mucho más sólida” que la observada en 2023.

Por último, Godoy destacó que la continuidad de su compañía fue posible gracias a una estrategia de inversión a largo plazo, que le permitió atravesar la pandemia y las sucesivas crisis económicas. También señaló la preocupación por la caída del turismo en Buenos Aires debido al aumento de los costos, aunque resaltó que la ciudad mantiene una amplia oferta cultural.

La experiencia de Georgieva bailando tango y la difusión del video en redes sociales aportaron un costado diferente a su paso por el país, dejando una imagen poco habitual de una de las principales referentes de la economía internacional.