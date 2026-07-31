Científicos argentinos crean una IA para prevenir la pérdida visual por diabetes

En ese contexto, Retinar fue concebida para facilitar la identificación temprana de pacientes con riesgo de desarrollar complicaciones visuales asociadas a la diabetes. La plataforma utiliza inteligencia artificial para asistir a los profesionales sin reemplazar el criterio médico en la toma de decisiones clínicas.

Los modelos desarrollados son capaces de verificar automáticamente la calidad de las retinografías, identificar imágenes con signos compatibles con una retinopatía diabética que requiere derivación y colaborar en la organización de los controles oftalmológicos. La evaluación final continúa estando a cargo del especialista.

Para entrenar los algoritmos, los investigadores utilizaron decenas de miles de imágenes de fondo de ojo previamente analizadas por oftalmólogos. El conjunto de datos incluyó registros provenientes de bases públicas y locales, obtenidos con distintos equipos, condiciones de iluminación y poblaciones, lo que permitió mejorar la capacidad de respuesta de la inteligencia artificial.

Además, el equipo desarrolló técnicas de preprocesamiento para uniformar las imágenes y minimizar las diferencias que podían afectar el rendimiento de los modelos. Actualmente, los investigadores trabajan en nuevas funciones para que la plataforma pueda asistir en la elaboración de informes oftalmológicos, incorporar la detección de otras enfermedades y ampliar sus capacidades diagnósticas.