Se confirmó la agenda del Papa León XIV en Argentina: una por una, sus actividades

Veinte minutos después está programado el encuentro con el presidente Javier Milei. A las 18:30, en tanto, habrá una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde brindará un discurso.

Lunes 9: misa, trabajo y encuentro religioso

El lunes comenzará a las 9:15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Más tarde, a las 11:30, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles.

La agenda continuará a las 16:10 con un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Después se reunirá con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Por la noche tendrá lugar la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. El cierre de la jornada será una cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10: Córdoba y vigilia con jóvenes

El martes, la comitiva viajará a Córdoba. El avión partirá de Buenos Aires a las 7:30 y llegará al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9.

A las 10 está prevista una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15:15, habrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Tras regresar a Buenos Aires, el pontífice encabezará a las 20:15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11: Luján y despedida

La última jornada comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde dirigirá un saludo.

Después viajará a Luján. Allí, a las 10, celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El cierre de la visita será a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, donde se realizará la ceremonia de despedida. Media hora después, partirá rumbo a Lima para continuar su viaje apostólico.

El Gobierno, la Iglesia y el Vaticano darán detalles del viaje

El Gobierno nacional, la Iglesia argentina y la Santa Sede ofrecerán una conferencia de prensa conjunta para ampliar la información sobre la visita. La presentación comenzará a las 10 en la Casa Rosada.

Participarán el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach.

La conferencia se realizará luego de la publicación oficial del programa por parte del Vaticano. León XIV permanecerá en la Argentina desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, cuando continuará su recorrido hacia Perú.