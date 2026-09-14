El Papa León XIV festejó sus 71 años: la carta enviada por la Iglesia argentina

El Santo Padre recibió un mensaje de la Conferencia Episcopal de nuestro país. Fue en la previa de la visita que realizará a Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.
El Papa León XIV celebró este lunes su cumpleaños número 71 con una agenda intensa de actividades que incluyó la visita al Archivo y la Biblioteca del Vaticano. Allí, los trabajadores le cantaron el tradicional "feliz cumpleaños" en italiano, lo que emocionó al Santa Padre.
"Dios, en su Providencia y, a veces, incluso con cierto sentido del humor, nos recuerda que está con nosotros. Mi madre era bibliotecaria y hoy me encuentro aquí, el día de mi cumpleaños, para saludarlos a todos", expresó el Sumo Pontífice en medio de los festejos.
A lo largo de la jornada, León XIV recibió distintos mensajes por su cumpleaños. Uno de ellos fue la carta enviada por la Comisión Ejecutiva de Conferencia Episcopal Argentina (CEA), de cara al viaje que el Santo Padre realizará al país del 8 al 11 de noviembre próximo.
"Queremos hacerle llegar nuestro saludo con mucho afecto. Damos gracias a Dios por su vida y rezamos especialmente por usted y por su misión al servicio de la Iglesia y todos los pueblos", manifestó el texto firmado por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente 1º; Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente 2º; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.
En la carta, los obispos destacaron que su "saludo tiene además una alegría muy especial, porque se acerca el momento de recibirlo en nuestra tierra". Y agregaron en esa línea: "Esperamos con esperanza su visita y nos vamos preparando para vivir juntos esos días como un verdadero encuentro de fe para todo nuestro pueblo".
"¡Feliz cumpleaños, Santo Padre! Argentina lo espera con los brazos abiertos", expresaron.
La visita del Santo Padre está prevista del 8 al 11 de noviembre e incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, en el primer viaje de un Papa al país luego de aquel realizado por Juan Pablo II en abril de 1987. Según la agenda difundida por el Vaticano y la CEA, León XIV llegará el domingo 8 por la tarde, hará una ofrenda floral en Plaza San Martín y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada antes de alojarse en la Nunciatura Apostólica.
El cronograma contempla tres misas centrales: el lunes 9, en el Monumento a los Españoles, en Palermo; el martes 10, en Córdoba, tras un recorrido en papamóvil por la Escuela de Aviación Militar; y el miércoles 11, en Luján, antes de su partida hacia Perú. A eso se suman una vigilia con jóvenes y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.
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