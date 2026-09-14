El Papa León XIV festejó sus 71 años: la carta enviada por la Iglesia argentina

En la carta, los obispos destacaron que su "saludo tiene además una alegría muy especial, porque se acerca el momento de recibirlo en nuestra tierra". Y agregaron en esa línea: "Esperamos con esperanza su visita y nos vamos preparando para vivir juntos esos días como un verdadero encuentro de fe para todo nuestro pueblo".

"¡Feliz cumpleaños, Santo Padre! Argentina lo espera con los brazos abiertos", expresaron.

El viaje del Papa León XIV a la Argentina

La visita del Santo Padre está prevista del 8 al 11 de noviembre e incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, en el primer viaje de un Papa al país luego de aquel realizado por Juan Pablo II en abril de 1987. Según la agenda difundida por el Vaticano y la CEA, León XIV llegará el domingo 8 por la tarde, hará una ofrenda floral en Plaza San Martín y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada antes de alojarse en la Nunciatura Apostólica.

El cronograma contempla tres misas centrales: el lunes 9, en el Monumento a los Españoles, en Palermo; el martes 10, en Córdoba, tras un recorrido en papamóvil por la Escuela de Aviación Militar; y el miércoles 11, en Luján, antes de su partida hacia Perú. A eso se suman una vigilia con jóvenes y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.