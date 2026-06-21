Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

“Hecho el escrutinio, la autoridad electoral proclama ese resultado y eso es lo que queda”, afirmó Eljach en declaraciones a medios colombianos. El funcionario remarcó que en democracia “se gana o no se gana” y pidió responsabilidad política ante un escenario de alta tensión.

Cuestionamiento de Petro

La reacción del oficialismo llegó rápidamente. El presidente Gustavo Petro cuestionó el resultado preliminar y aseguró que todavía no puede proclamarse un ganador definitivo. A través de la red social X, denunció “muchas irregularidades” y pidió impugnar mesas donde, según afirmó, los formularios electorales no contarían con las firmas correspondientes.

Embed Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda.



No sé puede proclamar ninguno presidente



Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces.



Tranquilidad entre la ciudadanía… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

“No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces”, escribió Petro, al tiempo que pidió tranquilidad a la ciudadanía.

El mandatario sostuvo además que el resultado refleja un país “partido por la mitad” y habló de una supuesta “injerencia extranjera” en referencia a los apoyos internacionales que recibió De la Espriella durante la campaña, entre ellos los expresados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente argentino, Javier Milei.

Reconocimiento de otros partidos

Del otro lado, sectores políticos opositores comenzaron a reconocer el triunfo del candidato de derecha. El partido Cambio Radical felicitó a De la Espriella y anunció su disposición a trabajar con el nuevo gobierno, además de anticipar la presentación de iniciativas legislativas inspiradas en las propuestas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

La victoria de De la Espriella marca un giro respecto del proyecto político impulsado por Petro desde 2022 y representa el regreso de un espacio de derecha dura al poder ejecutivo colombiano. Su campaña estuvo centrada en la seguridad, el orden público, la lucha contra el crimen organizado y una crítica fuerte al rumbo del actual gobierno.

Para el oficialismo, la derrota de Cepeda representa un golpe político luego de que el propio Gobierno había buscado convertir la elección en una continuidad del proyecto progresista iniciado por Petro. El senador no logró revertir el resultado obtenido en la primera vuelta y quedó apenas por debajo de su adversario.