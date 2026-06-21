Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo una ventaja de menos de un punto porcentual sobre el oficialista Iván Cepeda.
Colombia quedó este domingo frente a un cambio político de enorme impacto regional. El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se impuso en la segunda vuelta presidencial frente al oficialista Iván Cepeda, según el conteo preliminar de la Registraduría Nacional, en una elección extremadamente ajustada que dejó al país dividido en mitades y abrió una nueva disputa política por la validación del resultado.
Con el 99,65% del conteo preliminar procesado, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.921.702 votos, equivalentes al 49,65% de los sufragios. La diferencia sobre Cepeda fue de apenas 248.310 votos, una ventaja de 0,95 puntos porcentuales.
El senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico -el espacio político del presidente Gustavo Petro-, reunió 12.673.392 votos, equivalentes al 48,70%. La estrechez del resultado sorprendió porque las encuestas previas anticipaban una diferencia más amplia entre ambos candidatos y obligó a esperar la finalización del escrutinio para una confirmación definitiva.
La jornada electoral transcurrió sin grandes incidentes de orden público, según informó el procurador general Gregorio Eljach, quien destacó el funcionamiento del sistema institucional y llamó a respetar la decisión que surja del conteo oficial.
“Hecho el escrutinio, la autoridad electoral proclama ese resultado y eso es lo que queda”, afirmó Eljach en declaraciones a medios colombianos. El funcionario remarcó que en democracia “se gana o no se gana” y pidió responsabilidad política ante un escenario de alta tensión.
La reacción del oficialismo llegó rápidamente. El presidente Gustavo Petro cuestionó el resultado preliminar y aseguró que todavía no puede proclamarse un ganador definitivo. A través de la red social X, denunció “muchas irregularidades” y pidió impugnar mesas donde, según afirmó, los formularios electorales no contarían con las firmas correspondientes.
“No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces”, escribió Petro, al tiempo que pidió tranquilidad a la ciudadanía.
El mandatario sostuvo además que el resultado refleja un país “partido por la mitad” y habló de una supuesta “injerencia extranjera” en referencia a los apoyos internacionales que recibió De la Espriella durante la campaña, entre ellos los expresados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente argentino, Javier Milei.
Del otro lado, sectores políticos opositores comenzaron a reconocer el triunfo del candidato de derecha. El partido Cambio Radical felicitó a De la Espriella y anunció su disposición a trabajar con el nuevo gobierno, además de anticipar la presentación de iniciativas legislativas inspiradas en las propuestas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
La victoria de De la Espriella marca un giro respecto del proyecto político impulsado por Petro desde 2022 y representa el regreso de un espacio de derecha dura al poder ejecutivo colombiano. Su campaña estuvo centrada en la seguridad, el orden público, la lucha contra el crimen organizado y una crítica fuerte al rumbo del actual gobierno.
Para el oficialismo, la derrota de Cepeda representa un golpe político luego de que el propio Gobierno había buscado convertir la elección en una continuidad del proyecto progresista iniciado por Petro. El senador no logró revertir el resultado obtenido en la primera vuelta y quedó apenas por debajo de su adversario.
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