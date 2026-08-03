Increíble: se tiró desde el puente de Brooklyn con una mochila como paracaídas y sobrevivió

El hombre se lanzó desnudo desde 85 metros sobre las aguas del East River. Ingresó al hospital estable y fuera de peligro. Los cargos por los que fue procesado.
Un incidente insólito paralizó el tránsito peatonal y movilizó a las autoridades de Nueva York. Galymzhan Abaildayev, de 44 años, fue procesado tras escalar una de las torres del icónico Puente de Brooklyn, desnudarse en la cima y arrojarse a las aguas del East River ante la mirada atónita de decenas de testigos que registraron la escena en video.
El hecho ocurrió poco después del mediodía del último domingo, obligando a cerrar temporalmente el paseo peatonal de la concurrida vía. De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el sujeto escaló los cables del puente centenario cargando una mochila cuadrada, similar a la utilizada por los repartidores de comida a domicilio.
Al alcanzar una altura cercana a los 85 metros, Abaildayev intentó amortiguar su caída utilizando un paracaídas improvisado, confeccionado con telas que aparentemente incluían la bandera de Kazajistán y una sábana con un letrero. Aunque los servicios de emergencia intentaron dialogar con él para convencerlo de ponerse a salvo, se lanzó al vacío antes de que los socorristas intervinieran.
Tras el violento impacto, la Unidad Portuaria de la Policía de Nueva York desplegó un operativo inmediato para rescatarlo de las aguas. Más tarde, el hombre fue trasladado al hospital Bellevue, donde ingresó en condición estable y fuera de peligro, quedando bajo estricta custodia policial a la espera de las decisiones judiciales.
Finalmente, la Justicia neoyorquina procesó formalmente a Abaildayev por una serie de delitos e infracciones. Entre los cargos presentados en su contra destacan:
-Imprudencia temeraria: Es la acusación más grave y, según el Código Penal de Nueva York, podría derivar en una condena de hasta 364 días de prisión.
-Obscenidad pública y allanamiento criminal: Por desnudarse en la vía pública e ingresar sin autorización a zonas restringidas de la estructura.
-Conducta desordenada y realización de grafitis: Vinculadas a las alteraciones causadas durante su arriesgada maniobra.
Además del tiempo en cárcel, podría enfrentar multas económicas, libertad condicional y la obligación de realizar trabajos comunitarios.
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