Increíble: se tiró desde el puente de Brooklyn con una mochila como paracaídas y sobrevivió

Finalmente, la Justicia neoyorquina procesó formalmente a Abaildayev por una serie de delitos e infracciones. Entre los cargos presentados en su contra destacan:

-Imprudencia temeraria: Es la acusación más grave y, según el Código Penal de Nueva York, podría derivar en una condena de hasta 364 días de prisión.

-Obscenidad pública y allanamiento criminal: Por desnudarse en la vía pública e ingresar sin autorización a zonas restringidas de la estructura.

-Conducta desordenada y realización de grafitis: Vinculadas a las alteraciones causadas durante su arriesgada maniobra.

Además del tiempo en cárcel, podría enfrentar multas económicas, libertad condicional y la obligación de realizar trabajos comunitarios.