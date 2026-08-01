Once heridos por un coche bomba en Colombia a días del cambio de Gobierno

Celebración en las ferias

El ataque ocurrió mientras Cúcuta celebraba sus tradicionales ferias, motivo por el cual la congresista Diana Riveros lamentó que la ciudad pasara de ser noticia por los festejos a convertirse nuevamente en escenario de la violencia.

"Hoy Cúcuta debía ser noticia por la alegría de sus ferias, no por explosiones, disparos y terror. Me duele profundamente ver a nuestro departamento seguir sufriendo las consecuencias de la violencia", expresó la legisladora en sus redes sociales.

"El terrorismo no intimidará a Colombia"

El atentado también generó una rápida reacción del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asumirá el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali y prometió una política de firmeza frente a los grupos armados ilegales.

"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia", manifestó.

Además, aseguró que "el terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad" y afirmó que los responsables deberán ser identificados y juzgados "con todo el peso de la ley".

En la misma línea se expresó el futuro ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora, oriundo de Cúcuta, quien sostuvo que "los violentos no lograrán sembrar miedo ni doblegar la institucionalidad" y ratificó el compromiso del próximo Gobierno de fortalecer a las fuerzas de seguridad.

Recompensa

Como parte de la respuesta oficial, las autoridades ofrecieron una recompensa de más de 32.000 dólares para obtener información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado.

La violencia en Norte de Santander se intensificó en los últimos meses. Apenas tres días antes, dos policías habían resultado heridos en una emboscada contra la caravana del coronel Jorge Andrés Bernal en las cercanías de El Zulia.

La región del Catatumbo, ubicada en ese departamento y limítrofe con Venezuela, es uno de los principales focos del conflicto armado colombiano, con presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente 33 de las disidencias de las FARC y otras organizaciones criminales que disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico.

El atentado vuelve a instalar la seguridad como uno de los desafíos más urgentes para el próximo Gobierno colombiano, que asumirá en medio de un escenario marcado por la persistencia de la violencia en varias regiones del país.