Acuerdo inédito para poner a la venta reservas de petróleo

Los miembros de la Agencia Internacional de la Energía acordaron liberar 400 millones de barriles de crudo para compensar el bloqueo del estrecho de Ormuz.
Los países que integran la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas y se trata de la mayor liberación coordinada en la historia del organismo con la intención de aliviar el impacto que tiene en los precios de los combustibles, la escasez de crudo por la guerra en Medio Oriente.
La medida fue aprobada “por unanimidad” por los 32 miembros de la AIE, que tiene sede en París, según anunció el director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol.
El volumen de petróleo liberado supera largamente las intervenciones anteriores del ente y tiene la intención de compensar la interrupción del suministro por el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
“Los países de la AIE pondrán 400 millones de barriles de petróleo a disposición del mercado para compensar la pérdida de suministro por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz”, afirmó Birol. El funcionario explicó que se trata de “la mayor liberación de reservas de emergencia en la historia de nuestra agencia”.
La señal es contundente: los 400 millones de barriles, es la mayor liberación de reservas en la historia de la AIE, creada tras la primera crisis petrolera de 1973. La liberación anterior, de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, alcanzó los 182 millones de barriles.
La AIE, dijo Birol, seguirá "monitoreando la situación" y emitirá "nuevas recomendaciones si fuera necesario". Tras un respiro esta mañana por la inminencia del anuncio, el precio del crudo Brent reanudó su tendencia alcista esta tarde, y subía más del 4 % por la sesión, cuando el barril de brent superaba los 91 dólares
El anuncio se produjo en medio de la guerra en Medio Oriente que se desató el 28 de febrero, que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán y que ya comenzó a afectar el comercio mundial de petróleo.
Los ataques y la escalada militar en la región interrumpieron el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico entre Irán y Omán.
