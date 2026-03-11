Acuerdo inédito para poner a la venta reservas de petróleo

La señal es contundente: los 400 millones de barriles, es la mayor liberación de reservas en la historia de la AIE, creada tras la primera crisis petrolera de 1973. La liberación anterior, de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, alcanzó los 182 millones de barriles.

La AIE, dijo Birol, seguirá "monitoreando la situación" y emitirá "nuevas recomendaciones si fuera necesario". Tras un respiro esta mañana por la inminencia del anuncio, el precio del crudo Brent reanudó su tendencia alcista esta tarde, y subía más del 4 % por la sesión, cuando el barril de brent superaba los 91 dólares

El anuncio se produjo en medio de la guerra en Medio Oriente que se desató el 28 de febrero, que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán y que ya comenzó a afectar el comercio mundial de petróleo.

Los ataques y la escalada militar en la región interrumpieron el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico entre Irán y Omán.