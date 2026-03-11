El caso Epstein se filtra en la guerra de Iràn

Medios iraníes difundieron la imagen de un misil con una frase sobre las víctimas del caso Epstein.
Una foto difundida por medios de Irán llamó la atención en medio de la escalada militar en Medio Oriente, ya que ella muestra un misil con la frase “En memoria de las víctimas de la isla de Jeffrey Epstein”, en referencia al empresario estadounidense acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores.
Según medios internacionales, el misil fue fotografiado antes de ser lanzado hacia posiciones vinculadas a Estados Unidos e Israel. La imagen comenzó a circular el 11 de marzo en portales y redes iraníes.
La aparición de esa frase mezcla un escándalo judicial ocurrido en Estados Unidos con un conflicto militar internacional que ya lleva años de tensión.
El caso que volvió a mencionarse
Jeffrey Epstein fue detenido en 2019 acusado de explotación sexual de menores y de operar una red de abuso que incluía viajes y encuentros con figuras influyentes. El empresario apareció ahorcado en su celda en una cárcel de Nueva York, mientras esperaba juicio el 10 de agosto de 2019 .
Las denuncias y las investigaciones posteriores mantuvieron el caso en el centro del debate público en Estados Unidos, especialmente por los posibles vínculos de Epstein con empresarios, políticos y celebridades.
Por eso, la aparición de su nombre en un misil generó repercusión y fue interpretada por analistas como un mensaje político dirigido contra Estados Unidos.
La tensión entre Irán e Israel tiene décadas de historia, pero la actual etapa de enfrentamientos directos comenzó a escalar con mayor intensidad tras la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo Hamas atacó territorio israelí y desencadenó una ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza.
Desde entonces, el conflicto se amplió en la región con ataques y operaciones vinculadas a aliados de Irán, mientras Estados Unidos respalda militar y políticamente a Israel.
