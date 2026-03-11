El caso Epstein se filtra en la guerra de Iràn

Jeffrey Epstein fue detenido en 2019 acusado de explotación sexual de menores y de operar una red de abuso que incluía viajes y encuentros con figuras influyentes. El empresario apareció ahorcado en su celda en una cárcel de Nueva York, mientras esperaba juicio el 10 de agosto de 2019 .

Las denuncias y las investigaciones posteriores mantuvieron el caso en el centro del debate público en Estados Unidos, especialmente por los posibles vínculos de Epstein con empresarios, políticos y celebridades.

nn_kpa_jeffrey_epstein_latest_190811_1920x1080 Jeffrey Epstein.

Por eso, la aparición de su nombre en un misil generó repercusión y fue interpretada por analistas como un mensaje político dirigido contra Estados Unidos.

La tensión entre Irán e Israel tiene décadas de historia, pero la actual etapa de enfrentamientos directos comenzó a escalar con mayor intensidad tras la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo Hamas atacó territorio israelí y desencadenó una ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza.

Desde entonces, el conflicto se amplió en la región con ataques y operaciones vinculadas a aliados de Irán, mientras Estados Unidos respalda militar y políticamente a Israel.