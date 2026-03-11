Irán atacó tres buques comerciales en el Estrecho de Ormuz pese a la advertencia de EEUU

Tras los bombardeos a su territorio, Irán intensificó las agresiones en el Estrecho de Ormuz. Un buque tailandés fue incendiado.
Irán ejecutó una serie de ataques contra embarcaciones de carga en el Estrecho de Ormuz, desafiando de forma directa la advertencia del presidente Donald Trump, quien había amenazado con un golpe de gran magnitud si Teherán persistía en bloquear el paso de agua por donde circula el 20% del petróleo mundial.
“Se ha informado del impacto de un proyectil en el estrecho de Ormuz, lo que provocó un incendio a bordo”, comunicó la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO), confirmando la gravedad de la situación en el área.
Previamente, otro buque de transporte de contenedores fue alcanzado por un proyectil iraní a unos 46 kilómetros de las costas de los Emiratos Árabes Unidos, según datos de la vigilancia marítima británica difundidos por la BBC. De acuerdo con la UKMTO, el capitán de la nave reportó daños materiales, aunque aclaró que todos los integrantes de la tripulación se encuentran sanos y salvos; por el momento, no se ha detallado la gravedad de los daños estructurales.
Durante las primeras horas de esta jornada, al menos tres embarcaciones fueron blanco de ataques en las inmediaciones del estrecho, consolidado como el punto neurálgico de la guerra en Oriente Medio. La agencia marítima británica detalló que un portacontenedores, un buque de carga general y un granelero fueron impactados de forma sucesiva por proyectiles iraníes.
En este contexto, las autoridades indicaron que ya se han contabilizado 14 incidentes contra navíos comerciales desde que se inició el conflicto bélico en la región el pasado 28 de febrero. Estas acciones coinciden con el pedido del comandante naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), quien había anticipado que cualquier buque de guerra de Estados Unidos o de sus aliados sería considerado un blanco militar al intentar cruzar el paso estratégico.
“La afirmación de que un petrolero cruza el Estrecho de Ormuz con escolta militar estadounidense es completamente falsa. Cualquier paso de la flota estadounidense y sus aliados será bloqueado por misiles iraníes y drones kamikaze”, sentenció Alireza Tangsiri, jefe de la Armada del CGRI, ratificando la postura ofensiva de su país.
Por otra parte, la Armada Real de Tailandia confirmó un ataque contra un granelero de su bandera, perteneciente a la firma Precious Shipping Public, el cual terminó envuelto en llamas al norte de Omán. En un operativo de emergencia, la Marina Real de Omán logró rescatar a 20 tripulantes, mientras se mantienen las labores de búsqueda para localizar a otros tres trabajadores desaparecidos tras el siniestro.
En sintonía con estos reportes, la compañía japonesa Mitsui OSK Lines (MOL) informó que su navío One Majesty sufrió un impacto mientras estaba anclado en aguas del Golfo Pérsico. La empresa detalló en un comunicado que, pese al incidente, el barco continúa operando con normalidad, no se detectaron focos de contaminación y el personal se encuentra fuera de peligro. Desde el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán a fines de febrero, la UKMTO ha registrado un total de 17 incidentes que han afectado la navegación en la zona.
