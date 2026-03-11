Irán atacó tres buques comerciales en el Estrecho de Ormuz pese a la advertencia de EEUU

En este contexto, las autoridades indicaron que ya se han contabilizado 14 incidentes contra navíos comerciales desde que se inició el conflicto bélico en la región el pasado 28 de febrero. Estas acciones coinciden con el pedido del comandante naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), quien había anticipado que cualquier buque de guerra de Estados Unidos o de sus aliados sería considerado un blanco militar al intentar cruzar el paso estratégico.

“La afirmación de que un petrolero cruza el Estrecho de Ormuz con escolta militar estadounidense es completamente falsa. Cualquier paso de la flota estadounidense y sus aliados será bloqueado por misiles iraníes y drones kamikaze”, sentenció Alireza Tangsiri, jefe de la Armada del CGRI, ratificando la postura ofensiva de su país.

Por otra parte, la Armada Real de Tailandia confirmó un ataque contra un granelero de su bandera, perteneciente a la firma Precious Shipping Public, el cual terminó envuelto en llamas al norte de Omán. En un operativo de emergencia, la Marina Real de Omán logró rescatar a 20 tripulantes, mientras se mantienen las labores de búsqueda para localizar a otros tres trabajadores desaparecidos tras el siniestro.

En sintonía con estos reportes, la compañía japonesa Mitsui OSK Lines (MOL) informó que su navío One Majesty sufrió un impacto mientras estaba anclado en aguas del Golfo Pérsico. La empresa detalló en un comunicado que, pese al incidente, el barco continúa operando con normalidad, no se detectaron focos de contaminación y el personal se encuentra fuera de peligro. Desde el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán a fines de febrero, la UKMTO ha registrado un total de 17 incidentes que han afectado la navegación en la zona.