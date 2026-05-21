Explotó un auto cerca del Toro de Wall Street: pánico y corridas en pleno Manhattan

Una violenta bola de fuego sorprendió a peatones y oficinistas durante la hora pico en el distrito financiero neoyorquino. Las autoridades investigan cómo se originó el incendio.
El Bajo Manhattan vivió una tarde caótica luego de que un vehículo se incendiara y explotara a pocos metros del Toro de Wall Street, uno de los sitios más visitados de Nueva York. La situación desató corridas y momentos de desesperación entre quienes circulaban por la zona financiera.
Según detalló The New York Post, el foco comenzó frente a la sede de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), sobre Broadway y cerca de Stone Street, en plena hora pico. El episodio ocurrió alrededor de las 17.42, de acuerdo con el reporte oficial del Departamento de Bomberos local.
Las imágenes difundidas en redes sociales y medios estadounidenses mostraron una escena impactante: el auto totalmente cubierto por las llamas y una espesa columna de humo negro elevándose sobre los edificios del distrito financiero. Instantes más tarde, el vehículo explotó y generó una enorme bola de fuego. La detonación provocó corridas desesperadas de peatones y trabajadores, que buscaron alejarse rápidamente ante el temor de una nueva explosión. Los testigos relataron escenas de confusión y tensión mientras la zona era evacuada por precaución.
En pocos minutos, dotaciones de bomberos y efectivos policiales llegaron al lugar para controlar el incendio y asegurar el perímetro. El operativo se desplegó en uno de los sectores más transitados de Manhattan, frecuentado tanto por turistas como por empleados de oficinas cercanas.
Hasta ahora, las autoridades no confirmaron las causas que originaron el fuego ni la existencia de heridos. La investigación continúa para determinar qué provocó la explosión del automóvil. El hecho ocurrió a escasa distancia del icónico Toro de Wall Street, símbolo del poder financiero estadounidense y uno de los puntos más fotografiados de la ciudad.