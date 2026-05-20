La Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra Raúl Castro

Washington afirma que se trataba de aviones civiles que, al momento de ser interceptados, volaban en el espacio aéreo internacional.

"Según se alega en la acusación, Raúl Castro y cinco co-acusados participaron en una conspiración que terminó con aviones militares cubanos disparando misiles a esos aviones civiles y matando a cuatro estadounidenses. Esas son las acusaciones presentadas por un gran jurado federal", detalló el alto funcionario.

De ser hallado culpable del delito relacionado con la muerte de los tres estadounidenses, el hermano de Fidel Castro podría ser sentenciado a "una pena máxima de cadena perpetua", mientras que por los cargos de destrucción de aeronaves podría recibir "hasta cinco años de prisión", al tiempo que los cargos de asesinato le podrían acarrear la pena de muerte o el encarcelamiento de por vida, apuntó una portavoz del Departamento de Justicia.

En la nota de prensa publicada esta jornada por el Departamento de Justicia, figuran los nombres de los cuatro fallecidos: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

De acuerdo con ese mismo documento, también están sindicados los ciudadanos cubanos Lorenzo Alberto Pérez Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raul Gonzalez Pardo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiazCanelB/status/2057157886208606381&partner=&hide_thread=false La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y… pic.twitter.com/0r0wV0kUX9 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2026

El mensaje del presidente de Cuba

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que la acusación contra Castro anunciada por la Justicia estadounidense, "solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo".

"Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba", valoró el mandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Asimismo, Díaz-Canel acusó a la Casa Blanca de manipular "los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate, en 1996", pues "sobran evidencias documentales, que no se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional".