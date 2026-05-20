Xi Jinping y Putin acordaron una asociación integral para "una nueva era"

En cambio, el mandatario chino destacó que en la reunión con Putín “La confianza política mutua se ha profundizado aún más, la cooperación en diversas áreas como el comercio y la economía, la inversión, la energía, la ciencia y la tecnología, los intercambios entre personas y a nivel subnacional ha seguido avanzando, y los lazos entre ambos pueblos se han fortalecido”.

Subrayó que “la relación entre China y Rusia ha entrado en una nueva etapa de mayores logros y un desarrollo más rápido”.

“Promover con firmeza el desarrollo a largo plazo, sólido, estable y de alta calidad de la relación entre China y Rusia es una elección estratégica de ambas partes, basada en los intereses fundamentales de los dos países y las tendencias globales”, siguió Xi.

Luego instó a China y Rusia a “implementar plenamente los importantes acuerdos alcanzados entre él y Putin, aprovechar las oportunidades históricas y seguir promoviendo la confianza mutua, la cooperación y la amistad entre ambos países”.

Xi enfatizó que “ambas partes deben centrarse en los objetivos de desarrollo y revitalización nacional, aprovechar al máximo los mecanismos integrales y bien establecidos de cooperación entre China y Rusia, y fortalecer la planificación general de la cooperación en todos los ámbitos”.

Asimismo, añadió que “ambos países deben impulsar la mejora de la cooperación práctica en comercio e inversión, energía y recursos, transporte e innovación científica y tecnológica, y explorar activamente la cooperación en áreas de vanguardia, a fin de crear nuevos motores de crecimiento con nuevas fuerzas productivas de calidad”.

“Se deben redoblar los esfuerzos para continuar la larga amistad entre ambas partes, fortalecer los intercambios y la cooperación en educación, cultura, cine, turismo y deportes, y consolidar el apoyo social y público a la amistad bilateral”, insistió.

Además, Xi afirmó que ambas partes deben profundizar la colaboración multilateral y mejorar aún más la coordinación y la cooperación en el marco de organizaciones como la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), los BRICS y la APEC.

También destacó la importancia de los esfuerzos conjuntos para salvaguardar firmemente el orden internacional de la posguerra y la autoridad del derecho internacional, unir al Sur Global y orientar la reforma del sistema de gobernanza global en la dirección correcta.

En tanto, Putin afirmó que las relaciones entre Rusia y China, gracias a los esfuerzos conjuntos de ambas partes, alcanzaron un nivel sin precedentes, caracterizado por estrechos intercambios de alto nivel y una sólida confianza política mutua.

El mandatario de Rusia añadió que ambas partes experimentaron un aumento constante del comercio bilateral, un equilibrio mutuamente beneficioso entre la oferta y la demanda de energía, una cooperación cada vez más profunda en transporte, logística, ciencia y tecnología, entre otros ámbitos, y un sólido dinamismo en los intercambios entre personas.

Putin afirmó que las relaciones entre Rusia y China superaron pruebas y se han fortalecido con el tiempo, convirtiéndose en un paradigma de coordinación estratégica integral.

Subrayando que el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa cobra mayor relevancia en la situación actual, Putin declaró que Rusia está dispuesta a colaborar con China para actuar en consonancia con el espíritu del Tratado, fortalecer la coordinación estratégica y la cooperación práctica, e impulsar las relaciones bilaterales a un nivel superior.

Tras señalar que la cooperación bilateral entre Rusia y China constituye un importante factor estabilizador en la volátil situación internacional, Putin afirmó: “Rusia continuará fortaleciendo la coordinación multilateral con China, apoyando a China en la exitosa celebración de la Reunión de Líderes Económicos de la APEC, mejorando conjuntamente el estatus y la influencia de la OCS, fortaleciendo la unidad y la coordinación dentro del mecanismo de los BRICS, defendiendo la autoridad de la ONU, promoviendo la diversidad de civilizaciones y fomentando un orden internacional más justo y equitativo”.